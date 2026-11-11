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Главная Харьков На Харьковщине ожидается туман: прогноз погоды на завтра

На Харьковщине ожидается туман: прогноз погоды на завтра

Ua ru
11 ноября 2026 18:41
Погода в Харькове и области 12 ноября: прогноз на завтра Новости.LIVE
На улице туман. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области в четверг, 12 ноября, будет облачной с прояснениями. Ночью местами возможен слабый туман, однако синоптики не прогнозируют значительных осадков. Температура воздуха в городе достигнет +7 °C, а в области — до +9 °C. Ветер будет южным, со скоростью 7–12 м/с.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода в Харькове

В четверг, 12 ноября, в Харькове будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью возможен слабый туман. Ветер южного направления со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, а днём воздух прогреется до +5…+7 °C.

Прогноз для Харьковской области

На территории Харьковской области 12 ноября также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами будет слабый туман, существенных осадков не предвидится. Ветер южной четверти, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °C, днём — +4…+9 °C.

Какой будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Харьковской области будут меняться осадки, ветер и температура воздуха.

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  • 13 ноября: небо будет облачным. Ночью пройдет дождь, днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 7–12 м/с, местами порывы достигнут 15–20 м/с. Температура ночью составит +2…+7 °C, днём — +10…+15 °C.
  • 14 ноября: в течение суток будет облачно и дождливо. Ветер сменится на северо-восточный, 9–14 м/с. Температура воздуха составит +4…+9 °C, местами днем потеплеет до +12…+14 °C.
  • 15 ноября: облачность будет чередоваться с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться от +4 °C до -1 °C, днём составит +3…+8 °C.
  • 16 ноября: будет переменная облачность без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +1 °C до -4 °C, днём — +3…+8 °C.

Климатические показатели

По многолетним наблюдениям с 1945 по 2025 год, 11 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные контрасты. Самая низкая температура воздуха составила -16,3 °C в 1993 году. Зато теплее всего в этот день было в 2010 году — тогда столбики термометров поднялись до +14,9 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +2 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 11 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области находился в пределах нормы. В частности, в Харькове и Богодухове показатели составляли 16 мкР/ч, в Золочеве — 15 мкР/ч, в Коломаке, Слобожанском и Берестине — 14 мкР/ч, в Лозовой — 13 мкР/ч, в Изюме — 12 мкР/ч, в Печенигах — 15 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Таким образом, все приведенные показатели остаются в допустимых пределах.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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