На улице туман. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Харьковской области в четверг, 12 ноября, будет облачной с прояснениями. Ночью местами возможен слабый туман, однако синоптики не прогнозируют значительных осадков. Температура воздуха в городе достигнет +7 °C, а в области — до +9 °C. Ветер будет южным, со скоростью 7–12 м/с.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Харькове

В четверг, 12 ноября, в Харькове будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью возможен слабый туман. Ветер южного направления со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+3 °C, а днём воздух прогреется до +5…+7 °C.

Прогноз для Харьковской области

На территории Харьковской области 12 ноября также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами будет слабый туман, существенных осадков не предвидится. Ветер южной четверти, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6 °C, днём — +4…+9 °C.

Какой будет погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Харьковской области будут меняться осадки, ветер и температура воздуха.

Читайте также:

13 ноября: небо будет облачным. Ночью пройдет дождь, днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 7–12 м/с, местами порывы достигнут 15–20 м/с. Температура ночью составит +2…+7 °C, днём — +10…+15 °C.

14 ноября: в течение суток будет облачно и дождливо. Ветер сменится на северо-восточный, 9–14 м/с. Температура воздуха составит +4…+9 °C, местами днем потеплеет до +12…+14 °C.

15 ноября: облачность будет чередоваться с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, 5–10 м/с. Ночью температура будет колебаться от +4 °C до -1 °C, днём составит +3…+8 °C.

16 ноября: будет переменная облачность без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью ожидается от +1 °C до -4 °C, днём — +3…+8 °C.

Климатические показатели

По многолетним наблюдениям с 1945 по 2025 год, 11 ноября в Харькове фиксировались значительные температурные контрасты. Самая низкая температура воздуха составила -16,3 °C в 1993 году. Зато теплее всего в этот день было в 2010 году — тогда столбики термометров поднялись до +14,9 °C. Среднесуточная температура воздуха по климатической норме 1991–2020 годов составляет +2 °C.

Радиационный фон в Харьковской области

По состоянию на 8:00 11 ноября радиационный фон в населённых пунктах Харьковской области находился в пределах нормы. В частности, в Харькове и Богодухове показатели составляли 16 мкР/ч, в Золочеве — 15 мкР/ч, в Коломаке, Слобожанском и Берестине — 14 мкР/ч, в Лозовой — 13 мкР/ч, в Изюме — 12 мкР/ч, в Печенигах — 15 мкР/ч. Контрольный уровень радиационного фона составляет до 25 мкР/ч. Таким образом, все приведенные показатели остаются в допустимых пределах.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.

Также Новини.LIVE писали, что с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.