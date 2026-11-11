Туман на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода на Харківщині у четвер, 12 листопада, буде хмарною з проясненнями. Уночі місцями можливий слабкий туман, проте істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в місті прогріється до +7 °C, а в області — до +9 °C. Вітер буде південним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Харкові

У четвер, 12 листопада, у Харкові буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують, однак уночі можливий слабкий туман. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 °C, а вдень повітря прогріється до +5…+7 °C.

Прогноз для Харківської області

На території Харківщини 12 листопада також очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі місцями буде слабкий туман, істотних опадів не передбачається. Вітер південної чверті, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, вдень — +4…+9 °C.

Якою буде погода найближчими днями

У наступні дні на Харківщині змінюватимуться опади, вітер і температура повітря.

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13 листопада: небо буде хмарним. Уночі пройде дощ, удень очікується невеликий дощ. Вітер південного напрямку, 7–12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +2…+7 °C, удень — +10…+15 °C.

14 листопада: протягом доби буде хмарно та дощитиме. Вітер зміниться на північно-східний, 9–14 м/с. Температура повітря становитиме +4…+9 °C, місцями вдень потеплішає до +12…+14 °C.

15 листопада: хмарність чергуватиметься з проясненнями, істотних опадів не очікується. Вітер східного напрямку, 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься від +4 °C до -1 °C, удень становитиме +3…+8 °C.

16 листопада: буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Уночі очікується від +1 °C до -4 °C, удень — +3…+8 °C.

Кліматичні показники

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 11 листопада у Харкові фіксували суттєві температурні контрасти. Найнижча температура повітря становила -16,3 °C у 1993 році. Натомість найтепліше цього дня було у 2010 році — тоді стовпчики термометрів піднялися до +14,9 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +2 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 11 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області перебував у межах норми. Зокрема, у Харкові та Богодухові показники становили 16 мкР/год, у Золочеві — 15 мкР/год, у Коломаку, Слобожанському та Берестині — 14 мкР/год, у Лозовій — 13 мкР/год, в Ізюмі — 12 мкР/год, у Печенігах — 15 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Таким чином, усі наведені показники залишаються в допустимих межах.

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