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Головна Харків На Харківщині очікується туман: прогноз погоди на завтра

На Харківщині очікується туман: прогноз погоди на завтра

Ua ru
11 листопада 2026 18:41
Погода у Харкові та області 12 листопада: прогноз на завтра Новини.LIVE
Туман на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода на Харківщині у четвер, 12 листопада, буде хмарною з проясненнями. Уночі місцями можливий слабкий туман, проте істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в місті прогріється до +7 °C, а в області — до +9 °C. Вітер буде південним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Харкові

У четвер, 12 листопада, у Харкові буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують, однак уночі можливий слабкий туман. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+3 °C, а вдень повітря прогріється до +5…+7 °C.

Прогноз для Харківської області

На території Харківщини 12 листопада також очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі місцями буде слабкий туман, істотних опадів не передбачається. Вітер південної чверті, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, вдень — +4…+9 °C.

Якою буде погода найближчими днями

У наступні дні на Харківщині змінюватимуться опади, вітер і температура повітря.

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  • 13 листопада: небо буде хмарним. Уночі пройде дощ, удень очікується невеликий дощ. Вітер південного напрямку, 7–12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +2…+7 °C, удень — +10…+15 °C.
  • 14 листопада: протягом доби буде хмарно та дощитиме. Вітер зміниться на північно-східний, 9–14 м/с. Температура повітря становитиме +4…+9 °C, місцями вдень потеплішає до +12…+14 °C.
  • 15 листопада: хмарність чергуватиметься з проясненнями, істотних опадів не очікується. Вітер східного напрямку, 5–10 м/с. Уночі температура коливатиметься від +4 °C до -1 °C, удень становитиме +3…+8 °C.
  • 16 листопада: буде мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Уночі очікується від +1 °C до -4 °C, удень — +3…+8 °C.

Кліматичні показники

За багаторічними спостереженнями з 1945 до 2025 року, 11 листопада у Харкові фіксували суттєві температурні контрасти. Найнижча температура повітря становила -16,3 °C у 1993 році. Натомість найтепліше цього дня було у 2010 році — тоді стовпчики термометрів піднялися до +14,9 °C. Середньодобова температура повітря за кліматичною нормою 1991–2020 років становить +2 °C.

Радіаційний фон на Харківщині

Станом на 8:00 11 листопада радіаційний фон у населених пунктах Харківської області перебував у межах норми. Зокрема, у Харкові та Богодухові показники становили 16 мкР/год, у Золочеві — 15 мкР/год, у Коломаку, Слобожанському та Берестині — 14 мкР/год, у Лозовій — 13 мкР/год, в Ізюмі — 12 мкР/год, у Печенігах — 15 мкР/год. Контрольний рівень радіаційного фону становить до 25 мкР/год. Таким чином, усі наведені показники залишаються в допустимих межах.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.

Також Новини.LIVE писали, що з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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