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Главная Харьков На Харьковщине ожидается ветреная погода: прогноз на завтра

На Харьковщине ожидается ветреная погода: прогноз на завтра

Ua ru
29 сентября 2026 18:17
Погода в Харькове 30 сентября: порывы ветра и похолодание
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сентябрь прощается с Харьковской областью свежей и умеренно ветреной погодой. В среду, 30 сентября, в регионе сохранится переменная облачность, а синоптики предупреждают о возможных порывах ветра и локальных небольших дождях. В то же время уже с первых дней октября в области ожидается постепенное понижение температуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области

В среду, 30 сентября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется, однако днем местами возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-восточным со скоростью 9–14 м/с, а днем по области местами ожидаются порывы до 15–20 м/с. Ночная температура воздуха составит +6…+11 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +15…+20 °С.

Прогноз для Харькова

В Харькове последний день сентября пройдет без осадков. Ожидается переменная облачность и северо-восточный ветер со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью в областном центре будет колебаться в пределах +8…+10 °С, а днём воздух прогреется до +17…+19 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на порывистый ветер, уровень пожарной опасности в большинстве районов остается умеренным или низким. По данным синоптиков, на 30 сентября средняя (третья) степень опасности сохраняется в Золочеве, Богодухове, Коломаке, Харькове, Слобожанском, Изюме и Лозовой. В то же время в Берестине зафиксирован низкий (второй) класс опасности, а в Великом Бурлуке пожарная опасность полностью отсутствует.

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Прогноз на 1–4 октября

Начало октября принесет в регион сухую, но все более прохладную погоду:

  • 1 октября: переменная облачность, без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, днём местами с порывами до 15–20 м/с. Ночная температура составит +5…+10 °С, дневная — +15…+20 °С.
  • 2 октября: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+9 °С, а днем покажут +13…+18 °С.
  • 3 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Похолодание станет более ощутимым: ночью всего +3…+8 °С, днем — не выше +11…+16 °С.
  • 4 октября: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер сменится на западный, 5–10 м/с. Ночь будет довольно холодной — +1…+6 °С, а днем воздух прогреется до +11…+16 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Также Новини.LIVE писали, что опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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