Погода у Харкові 30 вересня: пориви вітру та похолодання

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вересень прощається з Харківщиною свіжою та помірно вітряною погодою. У середу, 30 вересня, в регіоні утримуватиметься мінлива хмарність, а синоптики попереджають про можливі пориви вітру та локальні невеликі дощі. Водночас уже з перших днів жовтня в області очікується поступове зниження температури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області

У середу, 30 вересня, на Харківщині передбачається мінлива хмарність. У нічний час опади не прогнозуються, проте вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде північно-східним зі швидкістю 9–14 м/с, а вдень по області подекуди очікуються пориви до 15–20 м/с. Нічна температура повітря становитиме +6…+11 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +15…+20 °С.

Прогноз для Харкова

У Харкові останній день вересня мине без опадів. Очікується мінлива хмарність та північно-східний вітер зі швидкістю 9–14 м/с. Температура повітря вночі в обласному центрі коливатиметься в межах +8…+10 °С, а вдень повітря прогріється до +17…+19 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри поривчастий вітер, рівень пожежної загрози в більшості районів залишається помірним або низьким. За даними синоптиків, на 30 вересня середня (третя) небезпека утримується у Золочеві, Богодухові, Коломаці, Харкові, Слобожанському, Ізюмі та Лозовій. Водночас у Берестині зафіксовано низький (другий) клас загрози, а у Великому Бурлуці пожежна небезпека повністю відсутня.

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Прогноз на 1–4 жовтня

Початок жовтня принесе в регіон суху, але дедалі прохолоднішу погоду:

1 жовтня: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, удень місцями з поривами до 15–20 м/с. Нічна температура становитиме +5…+10 °С, денна — +15…+20 °С.

2 жовтня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +4…+9 °С, а вдень покажуть +13…+18 °С.

3 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Похолодання стане відчутнішим: вночі лише +3…+8 °С, удень — не вище +11…+16 °С.

4 жовтня: утримуватиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер зміниться на західний, 5–10 м/с. Ніч буде досить холодною — +1…+6 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +11…+16 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Також Новини.LIVE писали, що опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.