Погода в Харькове 13 августа: прохлада перед потеплением

Люди на улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харьковской области установилась сухая, но прохладная погода. В четверг столбики термометров опустятся до прохладных летних отметок, однако синоптики уверяют, что это временное похолодание — уже через несколько дней в регион начнет возвращаться жара.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 13 августа

В четверг, 13 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет северного направления со скоростью 7–12 м/с.

По области: ночью температура воздуха составит +9…+14 °С, а днем столбики термометров поднимутся до умеренно тёплых +21…+26 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +11…+13 °С без значительных осадков. Днём ожидается свежая и комфортная погода, а воздух прогреется до +22…+24 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на понижение температуры, ситуация с пожарной опасностью в области 13 августа остается неоднородной. Согласно данным синоптиков, чрезвычайный (пятый) класс опасности сохраняется в большинстве районов: Золочеве, Богодухове, Великом Бурлуке, Слобожанском, Берестине и Лозовой. В Харькове зафиксирован высокий (четвертый) уровень. В то же время в Коломаке и Изюме действует средний (третий) класс пожарной опасности. Спасатели призывают жителей быть осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 14–17 августа

Прохладная погода продержится ещё несколько дней, после чего летняя жара снова наберёт обороты:

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14 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +8…+13 °С, а днём воздух прогреется до +20…+25 °С.

15 августа: сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +8…+13 °С, днем ожидается +22…+27 °С.

16 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +10…+15 °С, а днем поднимется до комфортных +25…+30 °С.

17 августа: в регионе сохранится солнечная погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +13…+18 °С, а днем столбики термометров покажут по-настоящему летние +27…+32 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков вошел в число городов Украины с наибольшими поступлениями от местных налогов и сборов. Несмотря на постоянные российские обстрелы, город занял четвертое место в общем рейтинге. Таких результатов удалось достичь благодаря сохранению экономической активности и собственных бюджетных поступлений.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся два пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги.