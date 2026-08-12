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Головна Харків Відчутна прохолода прийде на Харківщину: прогноз на завтра

Відчутна прохолода прийде на Харківщину: прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 18:42
Погода у Харкові 13 серпня: прохолода перед потеплінням
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області встановилася суха, але прохолодна погода. У четвер стовпчики термометрів опустяться до свіжих літніх позначок, проте синоптики заспокоюють, що це тимчасове похолодання — вже за кілька днів у регіон почне повертатися спека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 13 серпня

У четвер, 13 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде північної чверті зі швидкістю 7–12 м/с. 

  • По області: вночі температура повітря становитиме +9…+14 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до помірно теплих +21…+26 °С. 
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +11…+13 °С без істотних опадів. Вдень очікується свіжа та комфортна погода, а повітря прогріється до +22…+24 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри зниження температури, ситуація з пожежною небезпекою в області 13 серпня залишається неоднорідною. Згідно з даними синоптиків, надзвичайний (п'ятий) клас небезпеки утримується в більшості районів: Золочеві, Богодухові, Великому Бурлуці, Слобожанському, Берестині та Лозовій. У Харкові зафіксовано високий (четвертий) рівень. Водночас у Коломаці та Ізюмі діє середній (третій) клас пожежної небезпеки. Рятувальники закликають жителів бути обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 14–17 серпня

Свіжа погода затримається ще на кілька днів, після чого літнє тепло знову набере обертів: 

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  • 14 серпня: передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +8…+13 °С, а вдень повітря прогріється до +20…+25 °С. 
  • 15 серпня: збережеться мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +8…+13 °С, вдень очікується +22…+27 °С. 
  • 16 серпня: очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +10…+15 °С, а вдень підніметься до комфортних +25…+30 °С. 
  • 17 серпня: у регіоні збережеться сонячна погода з мінливою хмарністю та без опадів. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Вночі очікується +13…+18 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть по-справжньому літні +27…+32 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Харків опинився серед міст України з найбільшими надходженнями від місцевих податків і зборів. Попри постійні російські обстріли, місто посіло четверте місце у загальному рейтингу. Таких результатів вдалося досягти завдяки збереженню економічної активності та власних бюджетних надходжень.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться два пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги.

Харків Харківська область прогноз погоди
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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