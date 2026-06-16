В Харьковской области ожидаются сильные порывы ветра и грозы: прогноз на завтра

Женщина с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области в середине июня ожидается переменчивая, но в целом тёплая погода с летними дождями и грозами. Синоптики предупреждают об усилении ветра, однако успокаивают: серьезного похолодания не предвидится, и температура будет стабильно держаться на комфортных летних отметках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 17 июня

В среду, 17 июня, жителей Харьковской области ждет переменная облачность. В течение дня погода может быть несколько капризной из-за порывов ветра. Ветер будет юго-западным со скоростью 9–14 м/с, а днем местами возможны сильные порывы до 15–20 м/с.

По области: ночью и днем ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а в дневные часы кое-где прогремит гроза. Температура воздуха ночью составит +10…+15°, днём столбики термометров поднимутся до +20…+25°.

В Харькове: ночь пройдет без осадков при температуре +11…+13°. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до приятных +23…+25°.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на прогнозируемые осадки, ситуация с пожарной опасностью в области остается неоднородной из-за неравномерного распределения влаги. Согласно картам синоптиков на 17 июня, в самом Харькове и в Золочеве объявлен самый высокий — чрезвычайный (5-й) класс пожарной опасности (красный уровень). Высокий риск (4-й класс, оранжевый уровень) фиксируется в районе Коломака. В других частях региона ситуация значительно спокойнее. В Слобожанском, Изюме и Лозовой ожидается средний уровень (желтый). Низкая пожарная опасность (зеленый уровень) прогнозируется для Богодухова, Берестина и Великого Бурлука.

Спасатели призывают жителей областного центра и зон с повышенным уровнем угрозы быть максимально осторожными с огнем.

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Прогноз на 18–21 июня

В дальнейшем погода в регионе начнёт постепенно стабилизироваться, а дожди сменятся солнечными днями:

18 июня: сохранится переменная облачность. Местами ещё возможен кратковременный дождь, а днём — гроза. Ветер сменится на северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16°, днём — от +21° до +26°.

19 июня: ожидается облачная погода, однако уже без значительных осадков. Ветер северо-западный, умеренный (5–10 м/с). Ночи станут немного теплее — +11…+16°, а днем воздух прогреется до +22…+27°.

20–21 июня: выходные порадуют настоящим летним солнышком и полным отсутствием осадков. Ветер в субботу будет северо-западным, а в воскресенье сменится на северный (7–12 м/с). Температура в ночные часы составит +12…+17°, а днём столбики термометров уверенно будут держаться на отметках +22…+27°.

Как сообщали Новости.LIVE, в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Также Новости.LIVE писали, что основательница БФ "Несокрушимый Харьков" Мария Зайцева рассказала, что отдельных запретов на установку палаток в укрытиях харьковского метро нет. Люди могут пользоваться собственными вещами для пребывания в метро во время атак. Ограничения действовали только в начале войны, когда нагрузка на метро была максимальной.