На Харківщині сильні пориви вітру та грози: прогноз на завтра

Жінка з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області середина червня принесе мінливу, але загалом теплу погоду з літніми дощами та грозами. Синоптики попереджають про посилення вітру, проте заспокоюють: серйозного похолодання не передбачається, і температурні показники стабільно триматимуться на комфортних літніх позначках.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 17 червня

У середу, 17 червня, на мешканців Харківщини чекає мінлива хмарність. Протягом дня погода може бути дещо примхливою через пориви вітру. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 9–14 м/с, а вдень місцями можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

По області: вночі та вдень очікується мінлива хмарність, місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а в денні години подекуди прогримить гроза. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+25°.

У Харкові: ніч мине без опадів із температурою +11…+13°. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ. Повітря прогріється до приємних +23…+25°.

Пожежна небезпека у регіоні

Попри прогнозовані опади, ситуація з пожежною загрозою в області залишається контрастною через нерівномірний розподіл вологи. Згідно з картами синоптиків на 17 червня, у самому Харкові та в Золочеві оголошено найвищий — надзвичайний (5-й) клас пожежної небезпеки (червоний рівень). Високий ризик (4-й клас, помаранчевий рівень) фіксується в районі Коломака. В інших частинах регіону ситуація значно спокійніша. У Слобожанському, Ізюмі та Лозовій очікується середній рівень (жовтий). Низька пожежна небезпека (зелений рівень) прогнозується для Богодухова, Берестина та Великого Бурлука.

Рятувальники закликають жителів обласного центру та зон із підвищеним рівнем загрози бути максимально обережними з вогнем.

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Прогноз на 18–21 червня

Надалі погода в регіоні почне поступово стабілізуватися, а дощі зміняться сонячними днями:

18 червня: утримається мінлива хмарність. Місцями ще можливий короткочасний дощ, а вдень — гроза. Вітер зміниться на північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, вдень — від +21° до +26°.

19 червня: очікується хмарна погода, проте вже без істотних опадів. Вітер північно-західний, помірний (5–10 м/с). Ночі стануть трохи теплішими — +11…+16°, а вдень повітря прогріється до +22…+27°.

20–21 червня: вихідні порадують справжнім літнім сонечком та повною відсутністю опадів. Вітер у суботу буде північно-західним, а в неділю зміниться на північний (7–12 м/с). Температура в нічні години становитиме +12…+17°, а вдень стовпчики термометрів упевнено триматимуться на позначках +22…+27°.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, котрий розташовується на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Також Новини.LIVE писали, що засновниця БФ "Незламний Харків" Марія Зайцева розповіла, що окремих заборон на намети в укриттях харківського метро немає. Люди можуть користуватися власними речами для перебування в підземці під час атак.Обмеження діяли лише на початку війни, коли навантаження на метро було максимальним.