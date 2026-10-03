Заморозки на Харьковщине 4 октября: когда вернется тепло

Тепло одетый парень идет по парку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 4 октября, в Харьковской области ожидается одна из самых холодных ночей начала месяца. На поверхности почвы прогнозируются заморозки до 0…-3 °С. Осадков не будет, а днём воздух прогреется до +18 °С. Уже с понедельника холод начнёт отступать, и 6 октября температура в области повысится до +20 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 4 октября

В Харькове в воскресенье осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +4…+6 °С, однако на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Днем холод несколько отступит, и воздух прогреется до +14…+16 °С.

Погода в Харьковской области 4 октября

В Харьковской области будет переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Холоднее всего будет ночью, когда температура воздуха опустится до +2…+7 °С. На поверхности почвы также ожидаются заморозки 0…–3 °С. Днём по области станет заметно теплее — до +13…+18 °С. Ветер в течение суток будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с.

Погода в ближайшие дни в Харьковской области

После холодной ночи 4 октября температура в Харьковской области начнёт постепенно повышаться. Уже в понедельник, 5 октября, ночью прогнозируют +5…+10 °С, а днём — +14…+19 °С. Небо будет облачным с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

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Во вторник, 6 октября, тенденция к потеплению сохранится. Ночью будет +5…+10 °С, а днем температура повысится до +15…+20 °С. Осадков не прогнозируется, северо-западный ветер составит 5–10 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что начало октября в Харьковской области будет ветреным и прохладным. После относительно тёплого завершения сентября ночная температура начала быстро снижаться. Именно это похолодание в конечном итоге принесло в регион первые заморозки.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области ожидалась ветреная погода и дальнейшее похолодание. В конце сентября дневная температура еще достигала +20 °С, однако синоптики уже прогнозировали ее постепенное снижение в начале октября. Самыми холодными должны были стать первые выходные месяца.

Кроме того, Новини.LIVE предупреждали о сильном ветре и похолодании в Харьковской области. В конце сентября ночная температура еще держалась на уровне +8…+13 °С, но в прогнозах уже прослеживалось ее дальнейшее снижение. В начале октября ночные показатели опустились до нескольких градусов тепла.