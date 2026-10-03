Заморозки на Харківщині 4 жовтня: коли повернеться тепло

Тепло одягнений хлопець йде парком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 4 жовтня, на Харківщині очікується одна з найхолодніших ночей початку місяця. На поверхні ґрунту прогнозують заморозки до 0...-3 °С. Опадів не буде, а вдень повітря прогріється до +18 °С. Уже з понеділка холод почне відступати, і 6 жовтня температура в області підвищиться до +20 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 4 жовтня

У Харкові в неділю опадів не прогнозують. Уночі температура повітря становитиме +4…+6 °С, однак на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3 °С. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Удень холод дещо відступить, і повітря прогріється до +14…+16 °С.

Погода у Харківській області 4 жовтня

У Харківській області буде мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Найхолодніше буде вночі, коли температура повітря опуститься до +2…+7 °С. На поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0…-3 °С. Удень по області стане відчутно тепліше — до +13…+18 °С. Вітер упродовж доби буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода у найближчі дні на Харківщині

Після холодної ночі 4 жовтня температура на Харківщині почне поступово підвищуватися. Уже в понеділок, 5 жовтня, вночі прогнозують +5…+10 °С, а вдень — +14…+19 °С. Небо буде хмарним із проясненнями, істотних опадів не очікується. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

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У вівторок, 6 жовтня, тенденція до потепління збережеться. Вночі буде +5…+10 °С, а вдень температура підвищиться до +15…+20 °С. Опадів не прогнозують, північно-західний вітер становитиме 5–10 м/с.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що початок жовтня на Харківщині буде вітряним та прохолодним. Після відносно теплого завершення вересня нічна температура почала швидко знижуватися. Саме це похолодання зрештою принесло до регіону перші заморозки.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині очікували вітряну погоду та подальше похолодання. Наприкінці вересня денна температура ще сягала +20 °С, однак синоптики вже прогнозували її поступове зниження на початку жовтня. Найхолоднішими мали стати перші вихідні місяця.

Крім того, Новини.LIVE попереджали про сильний вітер та похолодання на Харківщині. Наприкінці вересня температура вночі ще трималася на рівні +8…+13 °С, але в прогнозах уже простежувалося її подальше зниження. На початку жовтня нічні показники опустилися до кількох градусів тепла.