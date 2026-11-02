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Главная Харьков На Харьковщине перебои со светом и газом: последствия атак

На Харьковщине перебои со светом и газом: последствия атак

Ua ru
2 ноября 2026 11:31
Отключение света и газа на Харьковщине: атаки на инфраструктуру скриншот из видео
Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Харькове из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры ввели аварийные отключения электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако ситуация в системе может меняться. Кроме того, вражеский удар повредил газовые сети в двух населенных пунктах Харьковской области, из-за чего часть жителей осталась без газа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет и Харьковский филиал "Газмережи".

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Відключення світла у Харкові
Сообщение об аварийных отключениях света. Скриншот из Telegram

Аварийные отключения света

В Харькове ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов энергосистемы Украины. Профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и не звонить в диспетчерскую службу 1562 по вопросам отключения света без крайней необходимости. Это необходимо, чтобы линия оставалась доступной для сообщений о коммунальных проблемах, на которые должны оперативно реагировать соответствующие службы.

Какие графики отключений действовали

До введения чрезвычайных ограничений в Харьковской области должны были действовать графики почасовых отключений. По указанию НЭК "Укрэнерго" их ввели в понедельник, 2 ноября, с 06:00 до 24:00 из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме.

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Ориентировочное время отсутствия электроэнергии по очередям и подочередям было следующим:

  • 1.1— 11:30–15:00; 22:00–24:00.
  • 1.2 — 11:30–15:00.
  • 2.1 — 11:30–15:00; 18:30–24:00.
  • 2.2 — 11:30–15:00; 22:00–24:00.
  • 3.1— 06:00–08:00; 15:00–18:30.
  • 3.2— 06:00–08:00; 15:00–18:30.
  • 4.1 — 06:00–08:00; 11:30–18:30.
  • 4.2— 15:00–18:30.
  • 5.1— 08:00–11:30; 18:30–22:00.
  • 5.2— 08:00–11:30; 18:30–22:00.
  • 6.1— 08:00–11:30; 15:00–21:00.
  • 6.2 — 09:00–11:30; 18:30–22:00.

Для промышленных предприятий и бизнеса также предусмотрены графики ограничения мощности с 06:00 до 24:00.

В то же время из-за изменений в энергосистеме фактический режим электроснабжения может отличаться от запланированного. В "Харьковоблэнерго" призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах компании.

Повреждение газовой сети

Помимо проблем с электроснабжением, вражеский обстрел повредил газовые сети в Безлюдовской и Лозовской общинах. Из-за этого часть местных жителей временно осталась без газа. Сейчас специалисты работают над устранением повреждений и восстановлением газоснабжения.

Жителей, в домах которых нет газа, просят перекрыть краны перед газовыми приборами. О дальнейших изменениях и возобновлении услуги сообщат дополнительно.

Как сообщали Новини.LIVE, с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области определили условия запуска отопления. Единой даты для всех общин нет: решение будет зависеть от температуры воздуха. В то же время уже известно, какие учреждения должны получить тепло первыми. Начало сезона будут определять на местах.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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