Зруйнована підстанція. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У Харкові через російські обстріли енергетичної інфраструктури запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням живлення, однак ситуація в системі може змінюватися. Також ворожий удар пошкодив газові мережі у двох громадах Харківщини, через що частина жителів залишилася без газу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду та на Харківську філію "Газмережі".

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Повідомлення про аварійні відключення світла. скриншот із Telegram

Аварійні відключення світла

У Харкові запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів енергосистеми України. Профільні фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Містян просять із розумінням поставитися до ситуації та не телефонувати на диспетчерську службу 1562 з питань відключення світла без нагальної потреби. Це необхідно, щоб лінія залишалася доступною для повідомлень про комунальні проблеми, на які мають оперативно реагувати відповідні служби.

Які графіки відключень діяли

До запровадження екстрених обмежень у Харківській області мали діяти графіки погодинних відключень. За вказівкою НЕК "Укренерго" їх запровадили на понеділок, 2 листопада, з 06:00 до 24:00 через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі.

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Орієнтовний час відсутності електроенергії за чергами та підчергами був таким:

1.1— 11:30–15:00; 22:00–24:00.

1.2— 11:30–15:00.

2.1— 11:30–15:00; 18:30–24:00.

2.2— 11:30–15:00; 22:00–24:00.

3.1— 06:00–08:00; 15:00–18:30.

3.2— 06:00–08:00; 15:00–18:30.

4.1— 06:00–08:00; 11:30–18:30.

4.2— 15:00–18:30.

5.1— 08:00–11:30; 18:30–22:00.

5.2— 08:00–11:30; 18:30–22:00.

6.1— 08:00–11:30; 15:00–21:00.

6.2— 09:00–11:30; 18:30–22:00.

Для промислових підприємств і бізнесу також передбачили графіки обмеження потужності з 06:00 до 24:00.

Водночас через зміни в енергосистемі фактичний режим електропостачання може відрізнятися від запланованого. У "Харківобленерго" закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах компанії.

Пошкодження газової мережі

Окрім проблем з електропостачанням, ворожий обстріл пошкодив газові мережі у Безлюдівській та Лозівській громадах. Через це частина місцевих жителів тимчасово залишилася без газу. Наразі фахівці працюють над ліквідацією пошкоджень і відновленням газопостачання.

Мешканців, у чиїх оселях немає газу, просять перекрити крани перед газовими приладами. Про подальші зміни та відновлення послуги повідомлять додатково.

Як повідомляли Новини.LIVE, з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині визначили умови запуску опалення. Єдиної дати для всіх громад немає: рішення залежатиме від температури повітря. Водночас уже відомо, які заклади мають отримати тепло першими. Початок сезону визначатимуть на місцях.