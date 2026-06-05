На Харьковщине перевернулся автобус со школьниками и учителями

Микроавтобус со школьниками попал в ДТП под Харьковом. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области произошло серьезное ДТП с опрокидыванием микроавтобуса, в котором находились школьники. Во время поездки на экскурсию водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии несколько детей и учителей получили травмы различной степени тяжести, из-за чего их пришлось срочно госпитализировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Харьковской областной прокуратуры.

Подробности аварии на трассе

ДТП с участием автомобиля Volkswagen произошло утром 5 июня на автодороге "Мерефа — Златополь — Лозовая".

В салоне машины находились 14 детей из пятого и девятого классов местного лицея вместе с сопровождающими.

ДТП с учениками под Харьковом 5 июня. Фото: Харьковская областная прокуратура

Травмы в результате падения в кювет получили трое учеников и двое учителей, которые ехали вместе с ними.

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Расследование причин ДТП

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. На месте происшествия продолжают работать следователи для выяснения точных обстоятельств и причин опрокидывания транспорта.

Состояние госпитализированных детей и учителей сейчас контролируют врачи в медицинских учреждениях: предварительно, их жизни ничего не угрожает.

Ранее Новини.LIVE писали, что российский беспилотник атаковал автомобиль патрульной полиции в Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе.

Также мы писали, что дрон РФ атаковал авто на Харьковщине, в результате чего кольцевую дорогу закрыли. ГСЧС оперативно ликвидировала пожар грузовика, однако спасти водителя не удалось.