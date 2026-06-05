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Головна Харків На Харківщині перекинувся автобус із школярами та вчителями

На Харківщині перекинувся автобус із школярами та вчителями

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 16:43
На Харківщині перекинувся автобус із школярами та вчителями
Мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП під Харковом. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області сталося серйозне ДТП з перекиданням мікроавтобуса, у якому перебували школярі. Під час поїздки на екскурсію водій не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Внаслідок аварії кілька дітей та вчителів отримали травми різного ступеня тяжкості, через що їх довелося терміново госпіталізувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Харківської обласної прокуратури.

Подробиці аварії на трасі

ДТП за участю автомобіля Volkswagen трапилось вранці 5 червня на автодорозі "Мерефа — Златопіль — Лозова".

У салоні машини перебували 14 дітей з п'ятого та дев'ятого класів місцевого ліцею разом із супроводжуючими.

На Харківщині перекинувся автобус із школярами та вчителями - фото 1
ДТП з учнями під Харковом 5 червня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Травми в результаті падіння у кювет отримали троє учнів та двоє вчителів, які їхали разом із ними.

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Розслідування причин ДТП

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. На місці події продовжують працювати слідчі для з'ясування точних обставин та причин перекидання транспорту. С

Стан госпіталізованих дітей та вчителів наразі контролюють лікарі у медичних закладах: попередньо, їх життю нічого не загрожує. 

Раніше Новини.LIVE писали, що російський безпілотник атакував автомобіль патрульної поліції на Харківщині. Внаслідок удару постраждали двоє працівників поліції, які перебували на службі.  

Також ми писали, що дрон РФ атакував авто на Харківщині, внаслідок чого кільцеву дорогу закрили. ДСНС оперативно ліквідувала пожежу вантажівки, однак врятувати водія не вдалося.

ДТП Харківська область школярі
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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