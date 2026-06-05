На Харківщині перекинувся автобус із школярами та вчителями

Мікроавтобус зі школярами потрапив у ДТП під Харковом. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області сталося серйозне ДТП з перекиданням мікроавтобуса, у якому перебували школярі. Під час поїздки на екскурсію водій не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Внаслідок аварії кілька дітей та вчителів отримали травми різного ступеня тяжкості, через що їх довелося терміново госпіталізувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Харківської обласної прокуратури.

Подробиці аварії на трасі

ДТП за участю автомобіля Volkswagen трапилось вранці 5 червня на автодорозі "Мерефа — Златопіль — Лозова".

У салоні машини перебували 14 дітей з п'ятого та дев'ятого класів місцевого ліцею разом із супроводжуючими.

ДТП з учнями під Харковом 5 червня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Травми в результаті падіння у кювет отримали троє учнів та двоє вчителів, які їхали разом із ними.

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Стан госпіталізованих дітей та вчителів наразі контролюють лікарі у медичних закладах: попередньо, їх життю нічого не загрожує.

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