Россия атаковала авиабомбами и дронами Харьковскую область 10 декабря

Полицейский на месте атаки. Фото: Нацполиция Украины

Россия за прошедшие сутки атаковала Харьковскую область — под вражеским огнем оказались четыре населенных пункта. Есть информация о жертвах и разрушениях гражданских объектов.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Последствия атаки России по Харьковской области

В селе Замуловка Волчанской громады в результате очередного российского обстрела погиб 69-летний местный житель. Также спасатели оказали помощь 59-летнему мужчине, который еще 6 декабря пострадал в Купянске, а также 65-летней женщине из Смородьковки, которая получила ранения во время обстрела 9 декабря.

Разрушенный дом. Фото: Нацполиция Украины

В течение дня российские оккупационные войска применяли на Харьковском направлении различные типы вооружения.

По информации военной администрации, были использованы один КАБ, два дрона типа "Герань-2", а также два FPV-аппарата. Из-за этого в нескольких районах области зафиксированы новые разрушения гражданских объектов.

В Богодуховском районе повреждения имеет местное предприятие в селе Ковяги, в Изюмском районе разрушен частный жилой дом в поселке Боровая, а в Чугуевском районе был поврежден автомобиль в Замуловке.

Пожар от попадания снаряда. Фото: Нацполиция Украины

Боевые действия в Харьковской области

За сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения остановили 11 попыток российских сил прорвать оборону вблизи Старицы, Волчанских Хуторов, Волчанска, Двуречанского, а также в направлениях Синельниково, Обуховки и Кутьковки.

На Купянском отрезке враг совершил девять штурмовых атак, однако все они были отбиты. Украинские войска сдержали движение российских подразделений в направлении Петропавловки и Куриловки.

Напомним, в среду, 10 декабря, стало известно, что россияне атаковали в Харьковской области учебное заведение.

Также в ВС ВСУ обнародовали отчет о количестве воздушных сбитых целей за сутки.