Головна Харків На Харківщині загинув чоловік від атаки РФ — фото руйнувань

На Харківщині загинув чоловік від атаки РФ — фото руйнувань

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 12:27
Росія атакувала авіабомбами й дронами Харківську область 10 грудня
Поліцейський на місці атаки. Фото: Нацполіція України

Росія впродовж минулої доби атакувала Харківську область — під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти. Є інформація про жертв та руйнування цивільних об'єктів. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Наслідки атаки Росії по Харківській області

У селі Замулівка Вовчанської громади внаслідок чергового російського обстрілу загинув 69-річний місцевий мешканець.  Також рятувальники надали допомогу 59-річному чоловіку, який ще 6 грудня постраждав у Куп’янську, а також 65-річній жінці зі Смородьківки, яка отримала поранення під час обстрілу 9 грудня.

Обстріл Харківської області
Зруйнований будинок. Фото: Нацполіція України

Протягом дня російські окупаційні війська застосовували на Харківському напрямку різні типи озброєння.

За інформацією військової адміністрації, були використані один КАБ, два дрони типу "Герань-2", а також два FPV-апарати. Через це в декількох районах області зафіксовані нові руйнування цивільних об’єктів.

У Богодухівському районі пошкодення має місцеве підприємство у селі Ков’яги, в Ізюмському районі зруйновано приватний житловий будинок у селищі Борова, а в Чугуївському районі було пошкоджено автомобіль у Замулівці.

Пожежа
Пожежа від влучання. Фото: Нацполіція України

Бойові дії у Харківській області

За добу зафіксовано 234 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи зупинили 11 спроб російських сил прорвати оборону поблизу Стариці, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Дворічанського, а також у напрямках Синельникового, Обухівки та Кутьківки.

На Куп’янському відтинку ворог здійснив дев’ять штурмових атак, проте всі вони були відбиті. Українські війська стримали рух російських підрозділів у напрямку Петропавлівки та Курилівки.

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, стало відомо, що росіяни атакували у Харківській області навчальний заклад

Також в ПС ЗСУ оприлюднили звіт про кількість повітряних збитих цілей за добу

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
