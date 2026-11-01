Женщина в куртке идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области начало недели будет пасмурным, с туманами и небольшими дождями. В понедельник осадки возможны преимущественно ночью, а днем температура воздуха останется достаточно комфортной для ноября. Однако уже через несколько дней в области станет прохладнее, а ветер усилится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама

Погода в Харькове 2 ноября

В понедельник, 2 ноября, в Харькове в течение дня будет облачно. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, а днем существенных осадков не ожидается. Город также окутает туман. Температура воздуха ночью составит +8…+10 °C, а днем поднимется до +11…+13 °C. Ветер переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Харьковской области 2 ноября

В Харьковской области 2 ноября также будет преобладать облачная погода. Ночью местами пройдет небольшой дождь, однако днем существенных осадков не прогнозируется. Местами будет образовываться туман. Ночью температура будет колебаться от +6 до +11 °C, а днём воздух прогреется до +10…+15 °C. Ветер будет слабым, переменного направления, 3–8 м/с.

Погода в ближайшие дни

Во вторник, 3 ноября, в Харьковской области сохранится облачная погода, но существенных осадков не ожидается. Ночью и утром возможен туман. Температура составит +5…+10 °C ночью и +8…+13 °C днём. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.

Читайте также:

В среду, 4 ноября, станет прохладнее. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем существенных осадков не предвидится. Температура воздуха снизится до +3…+8 °C ночью и +6…+11 °C днем. Северный ветер усилится до 5–10 м/с.

Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области определили условия начала отопительного сезона. Тепло рекомендуют подавать, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд составит +8 °C или ниже. Единой даты для всей области нет, решение будут принимать местные органы власти. Первыми отопление должны получить больницы, учреждения социальной защиты и учебные заведения с очным или смешанным обучением.

Также Новини.LIVE писали, что харьковский биолог Юрий Бенгус посоветовал не убирать всю опавшую листву из парков и дворов. На асфальте и спортивных площадках листва мешает людям, а под деревьями может постепенно перегнивать. Исключение — листья конского каштана, в которых зимуют вредители. Остальные листья биолог предлагает собирать в компостеры, чтобы получать органическое удобрение вместо вывоза на свалку.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в ноябре для харьковчан сохраняются действующие тарифы на основные коммунальные услуги. Отопление для домов со счетчиками стоит 1539,50 гривен за гигакалорию, а без домового счетчика расчет составляет 39,38 гривен за квадратный метр. Электроэнергия стоит 4,32 гривны за киловатт-час, газ — 7,96 гривны за кубометр без учета доставки. Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова также сохраняется.