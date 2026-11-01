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Головна Харків На Харківщині похолодає: синоптики дали прогноз погоди на завтра

На Харківщині похолодає: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Ua ru
1 листопада 2026 18:49
Погода у Харкові та області 2 листопада: дощі, туман і похолодання Новини.LIVE
Жінка в куртці йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині початок тижня буде хмарним, із туманами та невеликими дощами. У понеділок опади можливі переважно вночі, а вдень температура повітря залишатиметься досить комфортною для листопада. Проте вже за кілька днів в області стане прохолодніше, а вітер посилиться.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 2 листопада

У понеділок, 2 листопада, в Харкові протягом дня буде хмарно. Вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується. Місто також огорне туман. Температура повітря вночі становитиме +8…+10 °C, а вдень підніметься до +11…+13 °C. Вітер змінних напрямків, швидкістю 3–8 м/с.

Погода у Харківській області 2 листопада

В Харківській області 2 листопада також переважатиме хмарна погода. Вночі місцями пройде невеликий дощ, проте вдень істотних опадів не прогнозують. Подекуди утворюватиметься туман. У нічні години температура коливатиметься від +6 до +11 °C, а вдень повітря прогріється до +10…+15 °C. Вітер буде слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с.

Погода найближчими днями

У вівторок, 3 листопада, на Харківщині збережеться хмарна погода, але істотних опадів не очікується. Вночі та вранці можливий туман. Температура становитиме +5…+10 °C вночі та +8…+13 °C вдень. Вітер північно-східний, 3–8 м/с.

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У середу, 4 листопада, стане прохолодніше. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень істотних опадів не передбачається. Температура повітря знизиться до +3…+8 °C вночі та +6…+11 °C вдень. Північний вітер посилиться до 5–10 м/с.

Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині визначили умови початку опалювального сезону. Тепло рекомендують подавати, коли середньодобова температура протягом трьох днів поспіль становитиме +8 °C або нижче. Єдиної дати для всієї області немає, рішення ухвалюватимуть місцеві органи влади. Першими опалення мають отримати лікарні, заклади соціального захисту та навчальні заклади з очним або змішаним навчанням.

Також Новини.LIVE писали, що харківський біолог Юрій Бенгус порадив не прибирати все опале листя з парків і дворів. На асфальті та спортивних майданчиках листя заважає людям, а під деревами може поступово перегнивати. Виняток — листя гіркокаштанів, у якому зимують шкідники. Решту біолог пропонує збирати в компостери, щоб отримувати органічне добриво замість вивезення на звалище.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що в листопаді для харків'ян зберігаються чинні тарифи на основні комунальні послуги. Опалення для будинків із лічильниками коштує 1539,50 гривні за гігакалорію, а без будинкового лічильника розрахунок становить 39,38 гривні за квадратний метр. Електроенергія коштує 4,32 гривні за кіловат-годину, газ — 7,96 гривні за кубометр без урахування доставки. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова також зберігається.

похолодання Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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