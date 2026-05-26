На Харьковщине расширяют зону обязательной эвакуации
В Богодуховской громаде на Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации из-за угрозы обстрелов. В список добавили еще шесть населенных пунктов. Местные власти призывают людей не медлить с выездом и делать это заблаговременно. Эвакуация продолжается ежедневно при участии спасателей, полиции и волонтеров.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой городского голову Богодухова Владимира Белого.
Расширение эвакуации
В Богодуховской громаде на Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации из-за угрозы обстрелов. В перечень добавили еще шесть населенных пунктов. В обновленный список вошли:
- Винницкие Иваны
- Дегтяри
- Степное
- Короткое
- Шубы
- Сенное
Местные власти сообщают, что из-за осложнения ситуации с безопасностью усиливают оповещение населения и разъяснительную работу.
Эвакуация за неделю
За последнюю неделю из опасных районов Харьковщины эвакуировали 427 человек. Среди них — 38 детей и 57 человек с инвалидностью. К эвакуации привлечены спасатели, полиция, волонтеры и органы местной власти.
Куда обращаться
Для эвакуации работают горячие линии:
- 203 — круглосуточная горячая линия
- 067 177 07 40, 095 285 70 12 — "Белый ангел"
- 093 177 64 58 — Helping to Leave
- 102 — полиция
Власти призывают людей не откладывать выезд и не ждать осложнения ситуации.
Обязательная эвакуация
В Богодуховском районе ранее уже вводили обязательную эвакуацию в населенных пунктах Ивано-Шийчинского старостинского округа из-за сложной ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов.
По состоянию на 11 мая в селе Ивано-Шийчино остаются 38 человек, в селе Братеница — 13. В селе Тимофеевка жителей не осталось.
Как сообщали Новини.LIVE, полицейские спецподразделения "Белые Ангелы" эвакуировали из Золочевской громады в Харьковской области 12 человек, среди которых шестеро детей. Населенный пункт уже длительное время находится под постоянными российскими обстрелами.
Также Новини.LIVE писали, что на Харьковщине в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов.