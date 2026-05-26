На Харківщині розширюють зону обов'язкової евакуації

У Богодухівській громаді на Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації через загрозу обстрілів. До списку додали ще шість населених пунктів. Місцева влада закликає людей не зволікати з виїздом і робити це завчасно. Евакуація триває щодня за участі рятувальників, поліції та волонтерів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням міського голову Богодухова Володимира Бєлого.

Розширення евакуації

У Богодухівській громаді на Харківщині розширили зону обов’язкової евакуації через загрозу обстрілів. До переліку додали ще шість населених пунктів. До оновленого списку увійшли:

Вінницькі Івани

Дегтярі

Степне

Коротке

Шуби

Сінне

Місцева влада повідомляє, що через ускладнення безпекової ситуації посилюють оповіщення населення та роз’яснювальну роботу.

Евакуація за тиждень

За останній тиждень із небезпечних районів Харківщини евакуювали 427 людей. Серед них — 38 дітей та 57 осіб з інвалідністю. До евакуації залучені рятувальники, поліція, волонтери та органи місцевої влади.

Куди звертатися

Для евакуації працюють гарячі лінії:

203 — цілодобова гаряча лінія

067 177 07 40, 095 285 70 12 — "Білий янгол"

093 177 64 58 — Helping to Leave

102 — поліція

Влада закликає людей не відкладати виїзд і не чекати ускладнення ситуації.

Обов’язкова евакуація

У Богодухівському районі раніше вже запроваджували обов’язкову евакуацію в населених пунктах Івано-Шийчинського старостинського округу через складну безпекову ситуацію та постійні обстріли.

Станом на 11 травня в селі Івано-Шийчине залишаються 38 осіб, у селі Братениця — 13. У селі Тимофіївка мешканців не залишилось.

Як повідомляли Новини.LIVE, поліцейські спецпідрозділу "Білі Янголи" евакуювали із Золочівської громади на Харківщині 12 людей, серед яких шестеро дітей. Населений пункт уже тривалий час перебуває під постійними російськими обстрілами.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів.