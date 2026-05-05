На Харьковщине растет пожарная опасность: прогноз погоды на завтра

Теплая весенняя погода продолжает царить в Харьковской области. В ближайшие дни жителей региона ожидает настоящее летнее потепление, однако вместе с солнцем пришло и серьезное предупреждение от синоптиков об угрозе огня.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 6 мая

Завтра на Харьковщине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с.

По области: температура воздуха ночью составит +8...+13°, днем прогреется до +21...+26°.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +9...+11°, а днем столбики термометров покажут комфортные +23...+25°.

Пожарная опасность в регионе

Вместе с потеплением на всей территории Харьковской области значительно вырос уровень угрозы возникновения пожаров. Согласно данным синоптиков, на большей части региона, включая Харьков, Золочев, Богодухов, Коломак, Великий Бурлук, Слобожанское, Берестин, Изюм и Лозовую, сейчас установлен высокий (четвертый) класс пожарной опасности.

Сухая и ветреная погода создает условия для быстрого распространения огня, поэтому спасатели призывают граждан быть максимально осторожными и строго соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе.

Прогноз на 7-10 мая

Жара будет продолжаться до середины недели, однако ближе к выходным погода начнет меняться:

7-8 мая: погода будет оставаться преимущественно сухой. 8 мая ожидается самый теплый день недели - температура днем достигнет отметки +27°.

9-10 мая: в эти дни в регион придут кратковременные дожди и грозы. Несмотря на осадки, ночи станут еще теплее (до +15°), а дневная температура будет колебаться в пределах +19...+25°.

