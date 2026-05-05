Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине растет пожарная опасность: прогноз погоды на завтра

На Харьковщине растет пожарная опасность: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 18:01
На Харьковщине растет пожарная опасность: прогноз погоды на завтра
Люди на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Теплая весенняя погода продолжает царить в Харьковской области. В ближайшие дни жителей региона ожидает настоящее летнее потепление, однако вместе с солнцем пришло и серьезное предупреждение от синоптиков об угрозе огня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 6 мая

Завтра на Харьковщине ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с.

  • По области: температура воздуха ночью составит +8...+13°, днем прогреется до +21...+26°.
  • В Харькове: ночная температура будет в пределах +9...+11°, а днем столбики термометров покажут комфортные +23...+25°.

Пожарная опасность в регионе

Вместе с потеплением на всей территории Харьковской области значительно вырос уровень угрозы возникновения пожаров. Согласно данным синоптиков, на большей части региона, включая Харьков, Золочев, Богодухов, Коломак, Великий Бурлук, Слобожанское, Берестин, Изюм и Лозовую, сейчас установлен высокий (четвертый) класс пожарной опасности.

Сухая и ветреная погода создает условия для быстрого распространения огня, поэтому спасатели призывают граждан быть максимально осторожными и строго соблюдать правила безопасности во время пребывания на природе.

Читайте также:

Прогноз на 7-10 мая

Жара будет продолжаться до середины недели, однако ближе к выходным погода начнет меняться:

  • 7-8 мая: погода будет оставаться преимущественно сухой. 8 мая ожидается самый теплый день недели - температура днем достигнет отметки +27°.
  • 9-10 мая: в эти дни в регион придут кратковременные дожди и грозы. Несмотря на осадки, ночи станут еще теплее (до +15°), а дневная температура будет колебаться в пределах +19...+25°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове и области ночью 3 мая были сильные заморозки. Из-за этого синоптики объявляли II уровень опасности, оранжевый. Днем температура постепенно будет подниматься.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.

погода Харьков прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации