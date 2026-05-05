На Харківщині зростає пожежна небезпека: погода на завтра

Тепла весняна погода продовжує панувати в Харківській області. Найближчими днями жителів регіону очікує справжнє літнє потепління, проте разом із сонцем прийшло й серйозне попередження від синоптиків щодо загрози вогню.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 6 травня

Завтра на Харківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: температура повітря вночі становитиме +8…+13°, вдень прогріється до +21…+26°.

У Харкові: нічна температура буде в межах +9…+11°, а вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні +23…+25°.

Пожежна небезпека у регіоні

Разом із потеплінням на всій території Харківської області значно зріс рівень загрози виникнення пожеж. Згідно з даними синоптиків, на переважній частині регіону, включаючи Харків, Золочів, Богодухів, Коломак, Великий Бурлук, Слобожанське, Берестин, Ізюм та Лозову, наразі встановлено високий (четвертий) клас пожежної небезпеки.

Суха та вітряна погода створює умови для швидкого поширення вогню, тому рятувальники закликають громадян бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі.

Прогноз на 7–10 травня

Спека продовжуватиметься до середини тижня, проте ближче до вихідних погода почне змінюватися:

7–8 травня: погода залишатиметься переважно сухою. 8 травня очікується найтепліший день тижня — температура вдень сягне позначки +27°.

9–10 травня: у ці дні в регіон прийдуть короткочасні дощі та грози. Попри опади, ночі стануть ще теплішими (до +15°), а денна температура коливатиметься в межах +19…+25°.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові та області вночі 3 травня були сильні заморозки. Через це синоптики оголошували II рівень небезпечності, помаранчевий. Вдень температура поступово підніматиметься.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові в неділю, 26 квітня, пронеслася потужна вітрова буря. Пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, які повалили дерева, обірвали електролінії та пошкодили будинки.