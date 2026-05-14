На Харьковщине разоблачили агента РФ: сдавал врагу данные

Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

На Харьковщине разоблачили еще одного участника агентурной пары российской ФСБ. Он действовал вместе с женой, которую разоблачили ранее. Вместе они собирали данные об украинских военных и передавали их врагу. Среди прочего отслеживали перемещение техники и позиции Сил обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, сначала к сотрудничеству с Федеральной службой безопасности Российской Федерации привлекли жену фигуранта. Она передавала координаты украинских военных через анонимные каналы. Впоследствии к работе подключили и ее мужа. Он собирал информацию о местах базирования и маршрутах передвижения украинских подразделений в Харькове и области.

Чтобы получать данные, мужчина передвигался общественным транспортом и фиксировал на фото места дислокации техники и личного состава. Для конспирации также пользовался помощью знакомой, которая иногда возила его на автомобиле. Собранные координаты он обозначал в цифровых картах и передавал куратору через мессенджеры. После разоблачения жены правоохранители задокументировали его деятельность и задержали по месту жительства.

Что грозит

Во время обыска изъяли телефон и ноутбук с доказательствами сотрудничества с врагом. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей и может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

