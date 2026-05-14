Харків На Харківщині викрили агента РФ: здавав ворогу дані

На Харківщині викрили агента РФ: здавав ворогу дані

Дата публікації: 14 травня 2026 13:50
На Харківщині викрили агента РФ: здавав ворогу дані
Затримання зрадника. Фото: Служба безпеки України

На Харківщині викрили ще одного учасника агентурної пари російської ФСБ. Він діяв разом із дружиною, яку викрили раніше. Разом вони збирали дані про українських військових та передавали їх ворогу. Серед іншого відстежували переміщення техніки та позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, спочатку до співпраці з Федеральна служба безпеки Російської Федерації залучили дружину фігуранта. Вона передавала координати українських військових через анонімні канали. Згодом до роботи підключили і її чоловіка. Він збирав інформацію про місця базування та маршрути пересування українських підрозділів у Харкові та області.

Щоб отримувати дані, чоловік пересувався громадським транспортом і фіксував на фото місця дислокації техніки та особового складу. Для конспірації також користувався допомогою знайомої, яка іноді возила його автомобілем. Зібрані координати він позначав у цифрових картах і передавав куратору через месенджери. Після викриття дружини правоохоронці задокументували його діяльність і затримали за місцем проживання.

Що загрожує

Під час обшуку вилучили телефон і ноутбук із доказами співпраці з ворогом. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою і може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Інші зрадники

Підлітка з Харкова судитимуть за підпали військового автомобіля та локомотива, які він, за версією слідства, виконував під дистанційним контролем куратора через месенджер. Неповнолітнього, як зазначають правоохоронці, завербували онлайн, пообіцявши "швидкий заробіток", після чого він діяв за інструкціями та надсилав відеозвіти про виконані дії.

У листопаді 2025 року хлопець проводив розвідку транспорту в Харкові, фотографував об’єкти та погоджував їх із куратором. Згодом він підпалив військовий позашляховик у житловому дворі, а пізніше — локомотив у депо "Основа", зафіксувавши все на відео. Загальна сума збитків від пошкоджень перевищує 1,3 млн гривень. Правоохоронці встановлюють особу організатора, який координував його дії.

Як повідомляли Новини.LIVE, прокуратура розпочала розслідування щодо розстрілу російськими окупантами чотирьох українських військовополонених у Харківській області. Черговий воєнний злочин загарбників стався біля населеного пункту Ветеринарне 11 квітня. Ворог вкотре порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Також Новини.LIVE писали, що колишній поліцейський з Куп’янського району під час окупації селища Шевченкове перейшов на бік росіян. Чоловік допомагав окупантам, передавав їм інформацію про українських силовиків та знущався з місцевих жителів. Йому оголосили вирок.

СБУ Харків держзрада
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
