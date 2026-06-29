Мужчина в Харьковской области избил жену из-за ревности

Мужчина, убивший свою жену. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области 64-летнему мужчине предъявили подозрение после смерти его жены. Во время ссоры из-за ревности он жестоко избил женщину, а затем оставил её без помощи. На следующий день пострадавшую нашли мертвой в собственном доме. Мужчине грозит наказание за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Избиение после ссоры

Трагедия произошла вечером 27 июня в поселке Краснокутск Богодуховского района. Супруги находились дома, когда между ними возник конфликт. По версии следствия, мужчина во время ссоры употреблял алкоголь и заподозрил жену в неверности.

Во время ссоры он ударил женщину кулаком в лицо. После того как пострадавшая упала на пол, мужчина, как утверждают правоохранители, продолжил бить её руками по голове.

Бездействие мужчины

После избиения подозреваемый не вызвал скорую помощь и не пытался спасти жену. Женщину он оставил в беспомощном состоянии, а сам пошел спать. На следующий день мужчина вернулся на кухню, где обнаружил жену без признаков жизни.

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Что грозит

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. 64-летнему жителю Харьковской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. В суде сторона обвинения будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. За содеянное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Окончательное наказание определит суд после рассмотрения всех обстоятельств дела.

Убийства в Харьковской области

Отметим, что в Харьковской области также расследуется ещё одно жестокое убийство. В поселке Уткивка Харьковского района мужчине сообщили о подозрении после гибели его знакомого. По данным следствия, в конце апреля 2026 года 72-летний местный житель пригласил знакомого к себе домой. Во время совместного застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин ударил гостя по голове. После этого потерпевший попытался уйти и направился в сторону своего дома. Однако, как установили правоохранители, нападавший догнал его в безлюдном поле в нескольких десятках метров от дома и нанес не менее 15 ножевых ранений в шею, грудь и живот.

От полученных травм и значительной кровопотери 63-летний мужчина скончался на месте. Его тело пролежало в поле девять дней, пока его не нашли случайные прохожие. 72-летнему жителю Харьковской области сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Сторона обвинения будет просить суд взять мужчину под стражу.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове ссора во время совместного застолья закончилась тяжким преступлением. Мужчина нанес знакомой ножевое ранение, после чего женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и уже сообщили ему о подозрении. За содеянное мужчине грозит лишение свободы.

Также Новини.LIVE писали, что бытовой конфликт в Харьковской области завершился тяжким ранением и задержанием подозреваемого. Во время ссоры между соседями один из мужчин схватился за нож и нанес удар оппоненту. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота. На данный момент правоохранители уже сообщили фигуранту о подозрении.