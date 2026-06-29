Чоловік на Харківщині побив дружину через ревнощі

Чоловік, який вбив дружину. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 64-річному чоловіку повідомили про підозру після смерті його дружини. Під час сварки через ревнощі він жорстоко побив жінку, а потім залишив її без допомоги. Наступного дня потерпілу знайшли мертвою у власному будинку. Чоловіку загрожує покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Побиття після сварки

Трагедія сталася ввечері 27 червня у селищі Краснокутськ Богодухівського району. Подружжя перебувало вдома, коли між ними виник конфлікт. За версією слідства, чоловік під час сварки вживав алкоголь і приревнував дружину.

Під час суперечки він ударив жінку кулаком в обличчя. Після падіння потерпілої на підлогу чоловік, як стверджують правоохоронці, продовжив бити її руками по голові.

Бездіяльність чоловіка

Після побиття підозрюваний не викликав швидку допомогу та не намагався врятувати дружину. Жінку він залишив у безпорадному стані, а сам пішов спати. Наступного дня чоловік повернувся на кухню, де виявив дружину без ознак життя.

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Що загрожує

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події. 64-річному жителю Харківщини повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. У суді сторона обвинувачення проситиме взяти чоловіка під варту. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Остаточне покарання визначатиме суд після розгляду всіх обставин справи.

Вбивства на Харківщині

Зазначимо, на Харківщині також розслідують ще одне жорстоке вбивство. У селищі Утківка Харківського району чоловікові повідомили про підозру після загибелі його знайомого. За даними слідства, наприкінці квітня 2026 року 72-річний місцевий мешканець запросив знайомого до себе додому. Під час спільного застілля між чоловіками виникла сварка, у ході якої господар ударив гостя по голові. Після цього потерпілий намагався піти та попрямував у бік свого дому. Однак, як встановили правоохоронці, нападник наздогнав його у безлюдному полі за кілька десятків метрів від будинку та завдав щонайменше 15 ударів ножем у шию, груди й живіт.

Від отриманих травм і значної крововтрати 63-річний чоловік загинув на місці. Його тіло пролежало у полі дев’ять днів, доки його не знайшли випадкові перехожі. 72-річному жителю Харківщини повідомили про підозру в умисному вбивстві. Сторона обвинувачення проситиме суд взяти чоловіка під варту.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові сварка під час спільного застілля закінчилася тяжким злочином. Чоловік завдав знайомій ножового поранення, після чого жінку у важкому стані доправили до лікарні. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та вже повідомили йому про підозру. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі.

Також Новини.LIVE писали, що побутовий конфлікт на Харківщині завершився тяжким пораненням та затриманням підозрюваного. Під час сварки між сусідами один із чоловіків схопився за ніж і завдав удару опоненту. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням живота. Наразі правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру.