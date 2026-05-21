На Харьковщине резко подорожал А-92: новые цены на АЗС

Заправка машины на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине 21 мая снова изменились цены на топливо. Больше всего за сутки подорожал бензин А-92, в то время как дизель и автогаз почти не изменились в стоимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо. Фото: скриншот из Минфина

Цены на горючее в Харькове 21 мая

Средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области на 21 мая составляет 79,56 грн/л. По сравнению с 20 мая топливо подешевело на 14 копеек.

Обычный бензин А-95, напротив, прибавил в цене 43 копейки — до 74,40 грн/л. Больше всего за сутки подорожал бензин А-92. Его средняя стоимость выросла на 70 копеек и теперь составляет 68,33 грн/л.

Дизельное топливо почти не изменилось в цене — 87,51 грн/л, что только на копейку меньше, чем раньше.

Автомобильный газ также немного подешевел — до 47,29 грн/л.

Цены на горючее на АЗС Харьковщины 20 мая

Цены на горючее на АЗС Харьковщины 21 мая:

Brent Oil — А-95 по 67,85 грн/л, дизель по 85,75 грн/л, газ по 46,65 грн/л

Marshal — А-95+ по 76,99 грн/л, А-95 по 73,99 грн/л

Ovis — А-95+ по 78,90 грн/л, дизель по 88,40 грн/л

SOCAR — А-95+ по 81,90 грн/л, А-95 по 78,90 грн/л

SUN OIL — А-95 по 70,99 грн/л, А-92 по 67,49 грн/л

U.GO — А-95 по 73,90 грн/л, А-92 по 68,90 грн/л

UKRNAFTA — А-95+ та А-95 по 73,90 грн/л, А-92 по 68,90 грн/л

UPG — А-95+ по 79,40 грн/л, А-95 по 77,40 грн/л

WOG — А-95+ по 82,90 грн/л, А-95 по 79,90 грн/л

ОККО — А-95+ по 82,90 грн/л, А-95 по 79,90 грн/л

Перекрытие кольцевой дороги в Харьковской области

В Харьковской области временно перекрыли движение транспорта на части кольцевой дороги из-за активности российских беспилотников. Ограничение ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. Причиной стали российские БПЛА, фиксирующие вблизи этой части Харьковской кольцевой дороги. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов и выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове произошла смертельная авария. 20 мая около 21:30 38-летний водитель автомобиля Audi A4 на скорости двигался по проспекту Героев Харькова в направлении бульвара Богдана Хмельницкого и сбил двух пешеходов, которые, вероятно, бежали через дорогу вне пешеходного перехода.

Также Новини.LIVE сообщали, что 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу в Харьковской области. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель тоже не пострадал.