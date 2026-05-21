На Харківщині різко подорожчав А-92: нові ціни на АЗС

На Харківщині 21 травня знову змінилися ціни на пальне. Найбільше за добу подорожчав бензин А-92, тоді як дизель та автогаз майже не змінилися у вартості.

Ціни на пальне у Харкові 21 травня

Середня ціна бензину А-95 преміум у Харківській області станом на 21 травня становить 79,56 грн/л. У порівнянні з 20 травня пальне подешевшало на 14 копійок.

Звичайний бензин А-95, навпаки, додав у ціні 43 копійки — до 74,40 грн/л. Найбільше за добу подорожчав бензин А-92. Його середня вартість зросла одразу на 70 копійок і тепер становить 68,33 грн/л.

Дизельне пальне майже не змінилося у ціні — 87,51 грн/л, що лише на копійку менше, ніж добою раніше.

Автомобільний газ також трохи подешевшав — до 47,29 грн/л.

Ціни на пальне на АЗС Харківщини 21 травня:

Brent Oil — А-95 по 67,85 грн/л, дизель по 85,75 грн/л, газ по 46,65 грн/л

Marshal — А-95+ по 76,99 грн/л, А-95 по 73,99 грн/л

Ovis — А-95+ по 78,90 грн/л, дизель по 88,40 грн/л

SOCAR — А-95+ по 81,90 грн/л, А-95 по 78,90 грн/л

SUN OIL — А-95 по 70,99 грн/л, А-92 по 67,49 грн/л

U.GO — А-95 по 73,90 грн/л, А-92 по 68,90 грн/л

UKRNAFTA — А-95+ та А-95 по 73,90 грн/л, А-92 по 68,90 грн/л

UPG — А-95+ по 79,40 грн/л, А-95 по 77,40 грн/л

WOG — А-95+ по 82,90 грн/л, А-95 по 79,90 грн/л

ОККО — А-95+ по 82,90 грн/л, А-95 по 79,90 грн/л

У Харківській області тимчасово перекрили рух транспорту на частині кільцевої дороги через активність російських безпілотників. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя. Причиною стали російські БпЛА, які фіксують поблизу цієї частини Харківської кільцевої дороги. Водіїв просять заздалегідь враховувати обмеження під час планування маршрутів та обирати альтернативні шляхи об’їзду.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові сталася смертельна аварія. 20 травня близько 21:30 38-річний водій автомобіля Audi A4 на швидкості рухався проспектом Героїв Харкова у напрямку бульвару Богдана Хмельницького та збив двох пішоходів, які, ймовірно, бігли через дорогу поза пішохідним переходом.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 18 травня російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.