Главная Харьков На Харьковщине РФ атаковала энергетиков: двое пострадали

Дата публикации 27 мая 2026 11:58
Энергетики ремонтируют сети. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

Российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Харьковщины и наносить удары по гражданским объектам. Под прицелом оказываются также работники, которые восстанавливают энергосистему региона. Такие атаки происходят во время их работы на местах повреждений. На этот раз удар пришелся по бригаде энергетиков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минэнерго.

Удар по энергетикам

Как сообщили в Минэнерго, бригада энергетиков находилась на месте попадания и выполняла аварийно-восстановительные работы. В этот момент российский беспилотник атаковал объект. В результате удара ранения получили двое работников. Им оказали необходимую помощь.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Харьковщины продолжаются. Работники отрасли регулярно работают под угрозой повторных атак.

Повреждения в Берестине

В Берестине на Харьковщине в результате российского удара повреждены электросети. В городе работают пункты несокрушимости, где жители могут зарядить устройства и получить базовую помощь. По данным городского совета, водоснабжение от генераторов будет обеспечиваться до 09:00, жителей призвали сделать запасы воды.

Также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В случае необходимости пункты несокрушимости остаются открытыми для жителей.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 26 мая Харьков и область снова оказались под атакой российских дронов. В самом городе беспилотники упали в двух районах. На Харьковщине из-за ударов пострадали шесть человек, среди них пожилые жители. Враг также атаковал АЗС и мотоцикл с гражданскими.

Также Новини.LIVE писали, что днем, 25 мая, российские войска ударили ракетой по Дергачам на Харьковщине. Попадание произошло по гражданскому предприятию. Есть погибший и раненые. Информация о последствиях еще уточняется.

Харьков Минэнерго энергетики
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
