На Харківщині РФ атакувала енергетиків: двоє постраждали

Енергетики ремонтують мережі.

Російські війська продовжують атакувати критичну інфраструктуру Харківщини та завдавати ударів по цивільних об’єктах. Під прицілом опиняються також працівники, які відновлюють енергосистему регіону. Такі атаки відбуваються під час їхньої роботи на місцях пошкоджень. Цього разу удар припав по бригаді енергетиків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міненерго.

Удар по енергетиках

Як повідомили в Міненерго, бригада енергетиків перебувала на місці влучання та виконувала аварійно-відновлювальні роботи. У цей момент російський безпілотник атакував об’єкт. Унаслідок удару поранення дістали двоє працівників. Їм надали необхідну допомогу.

Обстріли енергетичної інфраструктури Харківщини тривають. Працівники галузі регулярно працюють під загрозою повторних атак.

Пошкодження в Берестині

У Берестині на Харківщині внаслідок російського удару пошкоджені електромережі. У місті працюють пункти незламності, де мешканці можуть зарядити пристрої та отримати базову допомогу. За даними міської ради, водопостачання від генераторів забезпечуватиметься до 09:00, мешканців закликали зробити запаси води.

Також тривають роботи з відновлення електропостачання. У разі потреби пункти незламності залишаються відкритими для жителів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 26 травня Харків та область знову опинилися під атакою російських дронів. У самому місті безпілотники впали у двох районах. На Харківщині через удари постраждали шестеро людей, серед них літні мешканці. Ворог також атакував АЗС і мотоцикл із цивільними.

Також Новини.LIVE писали, що вдень, 25 травня, російські війська вдарили ракетою по Дергачах на Харківщині. Влучання сталося по цивільному підприємству. Є загиблий і поранені. Інформація про наслідки ще уточнюється.