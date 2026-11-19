Последствия атаки на Изюм в Харьковской области. Фото: ХОВА

Сегодня, 19 ноября, россияне обстреляли Изюм в Харьковской области из реактивной системы залпового огня. Оккупанты разрушили подъезд жилого дома и повредили еще несколько многоэтажек. Число пострадавших возросло до 16 человек, среди которых четверо детей. На месте работают спасатели и медики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и Изюмскую районную военную администрацию.

Реклама

Сообщение Изюмской РВА. Фото: скриншот из Telegram

Последствия обстрела Изюма

По информации Изюмской РВА, россияне атаковали жилую застройку города с помощью реактивной системы залпового огня. В результате обстрела один из подъездов многоквартирного дома полностью разрушен. Еще в одном многоэтажном доме вспыхнул пожар, который спасатели ГСЧС уже локализовали. Всего оккупанты повредили около пяти многоэтажных домов. На месте обстрела продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

Горит дом в Изюме после атаки российских оккупантов. Фото: ХОВА

Пострадавшие от обстрела

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара пострадали 16 человек, среди которых четверо детей. Медики оказывают всем необходимую помощь. Экстренные службы продолжают работать на месте обстрела. Информацию о количестве пострадавших и масштабах разрушений ещё уточняют.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали девятиэтажное здание в Чугуеве. Оккупанты дважды поразили беспилотниками жилой дом, разрушив часть лестничной клетки между шестым и седьмым этажами. В здании вспыхнул пожар. Ранения получил 57-летний мужчина, а несколько женщин перенесли острую стрессовую реакцию. Спасатели помогали жильцам выбраться из поврежденного дома.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар беспилотниками по рынку в Златополе. В результате атаки ранения получили 12 человек, среди которых 11-летний мальчик. На территории рынка вспыхнул пожар, оккупанты повредили торговые павильоны, магазины и автомобили. Спасатели тушили огонь и ликвидировали последствия обстрела.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Купянском районе россияне с помощью беспилотников убили мужчину и женщину. Еще две женщины получили ранения в Лозовском и Чугуевском районах. Оккупанты разрушили жилые дома, повредили дорогу и вызвали пожар в торговом киоске.