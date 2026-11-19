Наслідки атаки на Ізюм у Харківській області. Фото: ХОВА

Сьогодні, 19 листопада, росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині з реактивної системи залпового вогню. Окупанти зруйнували під'їзд житлового будинку та пошкодили ще кілька багатоповерхівок. Кількість постраждалих зросла до 16 людей, серед яких четверо дітей. На місці працюють рятувальники та медики.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Ізюмську районну військову адміністрацію.

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Допис Ізюмської РВА. Фото: скриншот з Telegram

Наслідки обстрілу Ізюма

За інформацією Ізюмської РВА, росіяни атакували житлову забудову міста з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу один із під'їздів багатоквартирного будинку повністю зруйнований. Ще в одній багатоповерхівці спалахнула пожежа, яку рятувальники ДСНС уже локалізували. Загалом окупанти пошкодили близько п'яти багатоповерхових будинків. На місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки.

Горить будинок в Ізюмі після атаки російських окупантів. Фото: ХОВА

Постраждалі від обстрілу

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару постраждали 16 людей, серед яких четверо дітей. Медики надають усім необхідну допомогу. Екстрені служби продовжують працювати на місці обстрілу. Інформацію про кількість постраждалих і масштаби руйнувань ще уточнюють.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Новини.LIVE писали, що росіяни атакували дев'ятиповерхівку в Чугуєві. Окупанти двічі влучили безпілотниками в житловий будинок, зруйнувавши частину сходової клітки між шостим і сьомим поверхами. У будівлі спалахнула пожежа. Поранення дістав 57-річний чоловік, а кілька жінок зазнали гострої реакції на стрес. Рятувальники допомагали мешканцям вибратися з пошкодженого будинку.

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Також Новини.LIVE розповідали, що росіяни вдарили безпілотниками по ринку в Златополі. Унаслідок атаки поранення отримали 12 людей, серед яких 11-річний хлопчик. На території ринку спалахнула пожежа, окупанти пошкодили торговельні павільйони, магазини та автомобілі. Рятувальники гасили вогонь і ліквідовували наслідки обстрілу.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що у Куп'янському районі росіяни безпілотниками вбили чоловіка та жінку. Ще дві жінки дістали поранення в Лозівському та Чугуївському районах. Окупанти зруйнували житлові будинки, пошкодили дорогу та спричинили пожежу в торговельному кіоску.