Спасатели работают на месте попадания. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Сегодня, 18 ноября, россияне атаковали высоковольтную подстанцию в Харьковской области. Оккупанты также нанесли удар по энергетическому узлу и центральной части города Златополь. Из-за сложной ситуации в энергосистеме области одновременно ввели аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения Сергея Корецкого, мэра Златополя Николая Бакшеева и АО "Харьковоблэнерго".

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Удар по энергетике Харьковской области

По сообщению Сергея Корецкого, во время атаки россияне нанесли удар по высоковольтной подстанции в Харьковской области. Информации о масштабах повреждений объекта в сообщении нет. В то же время мэр Златополя Николай Бакшеев сообщил о попадании в энергетический узел и центральную часть города. В центре под ударом оказался рынок. В результате атаки пострадали 12 человек, среди них 11-летний мальчик.

Отключение света в Харьковской области

Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины после обстрелов энергетических объектов в "Харьковоблэнерго" сообщили, что в области одновременно применяются аварийные и графики почасовых отключений. Они охватывают все шесть очередей потребителей. В зависимости от подочереди свет могут отключать несколько раз в день, а продолжительность перерывов в подаче электроэнергии различается.

Графики отключений света 18 ноября

Согласно опубликованному "Харьковоблэнерго" графику, электроэнергию будут отключать в следующие часы:

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1.1 05:30–09:00; 16:00–19:30

1.2 05:30–09:00; 16:00–19:30; 23:00–24:00

2.1 05:30–09:00; 12:30–19:30

2.2 05:30–09:00; 16:00–19:30

3.1–3.2 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 05:30–12:30; 19:30–23:00

4.2 00:00–02:00; 09:00–12:30; 19:30–23:00

5.1–5.2 02:00–05:30; 12:30–16:00; 19:30–24:00

6.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 23:00–24:00

6.2 02:00–05:30; 12:30–16:00; 23:00–24:00

Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области готовят около 100 мобильных пунктов обогрева на случай длительных отключений электроэнергии. Часть комплексов уже закуплена и опробована во время учений, остальные ожидаются до конца года. В области также дооснащают около тысячи пунктов устойчивости. Больницы, школы и детские сады обеспечивают автономными источниками питания, в частности генераторами, накопителями электроэнергии и солнечными панелями.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков может остаться без водоснабжения и канализации из-за ударов россиян по энергетическим объектам. По словам мэра Игоря Терехова, воду в Харьков доставляют с расстояния 140 километров, поэтому её подача зависит от стабильной работы нескольких насосных станций. Коммунальщики уже переводили оборудование на резервное питание и обеспечивали горожан водой во время отключений электроэнергии. В городе также подготовили план действий на случай проблем с канализацией, однако его подробности пока не разглашают.