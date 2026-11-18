Рятувальники працюють на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС України

Сьогодні, 18 листопада, росіяни атакували високовольтну підстанцію на Харківщині. Окупанти також завдали удару по енергетичному вузлу та центральній частині міста Златопіль. Через складну ситуацію в енергосистемі області одночасно запровадили аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Сергія Корецького, міського голови Златополя Миколи Бакшеєва та АТ "Харківобленерго".

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Удар по енергетиці Харківщини

За повідомленням Сергія Корецького, під час атаки росіяни вдарили по високовольтній підстанції на Харківщині. Інформації про масштаби пошкоджень об'єкта в повідомленні немає. Водночас міський голова Златополя Микола Бакшеєв повідомив про влучання в енергетичний вузол та центральну частину міста. У центрі під ударом був ринок. Через атаку постраждало 12 людей, серед них 11-річний хлопчик.

Відключення світла на Харківщині

Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України після обстрілів енергетичних об'єктів у "Харківобленерго" повідомили, що в області одночасно застосовують аварійні та графіки погодинних відключень. Вони охоплюють усі шість черг споживачів. Залежно від підчерги світло можуть вимикати кілька разів на день, а тривалість перерв у постачанні відрізняється.

Графіки відключень світла 18 листопада

За оприлюдненим "Харківобленерго" графіком, електроенергію вимикатимуть у такі години:

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1.1 05:30–09:00; 16:00–19:30

1.2 05:30–09:00; 16:00–19:30; 23:00–24:00

2.1 05:30–09:00; 12:30–19:30

2.2 05:30–09:00; 16:00–19:30

3.1–3.2 00:00–02:00; 09:00–12:30; 16:00–23:00

4.1 00:00–02:00; 05:30–12:30; 19:30–23:00

4.2 00:00–02:00; 09:00–12:30; 19:30–23:00

5.1–5.2 02:00–05:30; 12:30–16:00; 19:30–24:00

6.1 02:00–05:30; 09:00–16:00; 23:00–24:00

6.2 02:00–05:30; 12:30–16:00; 23:00–24:00

Новини.LIVE писали, що на Харківщині готують близько 100 мобільних пунктів обігріву на випадок тривалих відключень електроенергії. Частину комплексів уже закупили та випробували під час навчань, решту очікують до кінця року. В області також дооснащують близько тисячі пунктів незламності. Лікарні, школи та дитсадки забезпечують автономними джерелами живлення, зокрема генераторами, накопичувачами електроенергії та сонячними панелями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Харків може залишитися без водопостачання та каналізації через удари росіян по енергетичних об'єктах. За словами міського голови Ігоря Терехова, воду до Харкова транспортують із відстані 140 кілометрів, тому її подача залежить від стабільної роботи кількох насосних станцій. Комунальники вже переводили обладнання на резервне живлення та забезпечували містян водою під час відключень електроенергії. У місті також підготували план дій на випадок проблем із каналізацією, однак його подробиць поки не розголошують.