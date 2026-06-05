На Харьковщине РФ готовила новую переправу: попытка провалилась

Уничтожение мотоукладчика РФ. Фото: скриншот из видео

В районе Волчанска российские войска попытались наладить переправу через реку Волчья, чтобы улучшить сообщение для своей техники и подразделений. Для этого оккупанты привлекли специальный мостоукладчик. Однако реализовать замысел не удалось — технику уничтожили еще во время выполнения задания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 16 армейский корпус.

Попытка создать новый маршрут

Утром 3 июня около 05:00 на Волчанском направлении российские войска попытались навести переправу через реку Волчья. По предварительным данным, для выполнения задачи оккупанты использовали мостоукладчик ВММ-3М. Вероятно, противник пытался создать дополнительный путь для переброски бронетехники, грузовиков и личного состава. Такое сообщение могло бы помочь врагу быстрее перемещать силы и накапливать ресурсы для дальнейших наступательных действий в направлении Волчанска и Белого Колодезя.

Уничтожение врага

Впрочем реализовать этот план российским подразделениям не удалось. Во время движения мостоукладчик подорвался на минно-взрывных заграждениях. После этого технику дополнительно атаковали ударные беспилотники Сил обороны Украины. В результате мостоукладчик был полностью уничтожен. Таким образом очередная попытка противника улучшить логистику и наладить переправу через водную преграду завершилась неудачей.

"Силы обороны продолжают контролировать ситуацию на указанном участке и готовы к дальнейшим попыткам противника осуществлять инженерные действия", — говорится в сообщении.

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Бои на фронте

На Харьковщине продолжаются активные боевые действия. По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 273 боевых столкновения. Часть из них произошла именно на направлениях, где российские войска пытаются усилить давление на украинскую оборону. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции украинских подразделений вблизи Старицы, Лимана и Одрадного, а также в направлениях Избицкого, Охримовки и Колодязного. На Купянском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских штурмов. Российские подразделения пытались продвинуться в районе Новоплатоновки и в направлениях Купянска, Ковшаровки и Новоосиново, однако успеха не имели.

Последствия атак

Параллельно с атаками на фронте российские войска наносили удары по мирным населенным пунктам Харьковщины. Под обстрелами оказались Харьков и еще 18 населенных пунктов области. В результате атак пострадали восемь человек, среди которых двое детей. Больше всего пострадала Губаревка Богодуховской громады. Там ранения получили пятеро взрослых и две девочки в возрасте 2 и 12 лет. В Богодухове 49-летняя женщина пережила острую реакцию на стресс после вражеского удара. Также из-за детонации беспилотника вблизи села Малый Бурлук пострадал 24-летний мужчина. В Харькове повреждена крыша многоквартирного дома и остекление храма. Разрушениям также подверглись жилые дома, административные здания, дом культуры, амбулатория, складские помещения, автомобили, гаражи, объекты железнодорожной инфраструктуры, а также электросети в нескольких громадах области.

Ударные дроны

Для атак по Харьковщине российская армия активно использовала беспилотники различных типов. За сутки зафиксировано применение семи дронов типа "Герань-2", десяти беспилотников "Молния" и 13 FPV-дронов. Кроме того, область атаковали еще 36 беспилотников, тип которых сейчас устанавливают специалисты. Под ударами дронов в Харькове оказались Немышлянский, Салтовский и Холодногорский районы города. Это в очередной раз свидетельствует о том, что враг продолжает делать ставку на массированное использование беспилотной авиации для ударов как по прифронтовым территориям, так и по гражданской инфраструктуре.

Как сообщали Новини.LIVE, на Харьковщине не утихают бои, а российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны. За минувшие сутки враг активизировал штурмовые действия сразу на нескольких участках фронта. Больше всего атак зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении. Украинские защитники сдержали наступление и не дали противнику продвинуться вперед.

Также Новини.LIVE писали, что на приграничных участках Харьковщины фиксируют активность малых вражеских групп, которые действуют без четкой координации. Из-за проблем со связью и нестабильного управления они часто ориентируются по телефонам и картам. Это приводит к потере маршрута и длительному блужданию на местности. Украинские силы контролируют такие передвижения и реагируют в режиме постоянного наблюдения.