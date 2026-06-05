На Харківщині РФ готувала нову переправу: спроба провалилася

Знищення мотоукладача РФ. Фото: скриншот з відео

У районі Вовчанська російські війська спробували налагодити переправу через річку Вовча, щоб покращити сполучення для своєї техніки та підрозділів. Для цього окупанти залучили спеціальний мостоукладач. Однак реалізувати задум не вдалося — техніку знищили ще під час виконання завдання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на 16 армійський корпус.

Спроба створити новий маршрут

Вранці 3 червня близько 05:00 на Вовчанському напрямку російські війська спробували навести переправу через річку Вовча. За попередніми даними, для виконання завдання окупанти використали мостоукладач ВММ-3М. Ймовірно, противник намагався створити додатковий шлях для перекидання бронетехніки, вантажівок та особового складу. Таке сполучення могло б допомогти ворогу швидше переміщати сили та накопичувати ресурси для подальших наступальних дій у напрямку Вовчанська та Білого Колодязя.

Знищення ворога

Втім реалізувати цей план російським підрозділам не вдалося. Під час руху мостоукладач підірвався на мінно-вибухових загородженнях. Після цього техніку додатково атакували ударні безпілотники Сил оборони України. У результаті мостоукладач був повністю знищений. Таким чином чергова спроба противника покращити логістику та налагодити переправу через водну перешкоду завершилася невдачею.

"Сили оборони продовжують контролювати ситуацію на зазначеній ділянці та готові до подальших спроб противника здійснювати інженерні дії", — йдеться у повідомленні.

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Бої на фронті

На Харківщині тривають активні бойові дії. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксували 273 бойові зіткнення. Частина з них відбулася саме на напрямках, де російські війська намагаються посилити тиск на українську оборону. На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції українських підрозділів поблизу Стариці, Лиману та Одрадного, а також у напрямках Ізбицького, Охрімівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів. Російські підрозділи намагалися просунутися в районі Новоплатонівки та в напрямках Куп'янська, Ківшарівки й Новоосинового, однак успіху не мали.

Наслідки атак

Паралельно з атаками на фронті російські війська завдавали ударів по мирних населених пунктах Харківщини. Під обстрілами опинилися Харків та ще 18 населених пунктів області. Внаслідок атак постраждали восьмеро людей, серед яких двоє дітей. Найбільше постраждала Губарівка Богодухівської громади. Там поранення отримали п'ятеро дорослих та дві дівчинки віком 2 і 12 років. У Богодухові 49-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес після ворожого удару. Також через детонацію безпілотника поблизу села Малий Бурлук постраждав 24-річний чоловік. У Харкові пошкоджено дах багатоквартирного будинку та скління храму. Руйнувань також зазнали житлові будинки, адміністративні споруди, будинок культури, амбулаторія, складські приміщення, автомобілі, гаражі, об'єкти залізничної інфраструктури, а також електромережі в кількох громадах області.

Ударні дрони

Для атак по Харківщині російська армія активно використовувала безпілотники різних типів. За добу зафіксовано застосування семи дронів типу "Герань-2", десяти безпілотників "Молнія" та 13 FPV-дронів. Крім того, область атакували ще 36 безпілотників, тип яких наразі встановлюють фахівці. Під ударами дронів у Харкові опинилися Немишлянський, Салтівський та Холодногірський райони міста. Це вкотре свідчить про те, що ворог продовжує робити ставку на масоване використання безпілотної авіації для ударів як по прифронтових територіях, так і по цивільній інфраструктурі.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині не вщухають бої, а російські війська продовжують атакувати позиції Сил оборони. За минулу добу ворог активізував штурмові дії одразу на кількох ділянках фронту. Найбільше атак зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Українські захисники стримали наступ і не дали противнику просунутися вперед.

Також Новини.LIVE писали, що на прикордонних ділянках Харківщини фіксують активність малих ворожих груп, які діють без чіткої координації. Через проблеми зі зв’язком і нестабільне управління вони часто орієнтуються за телефонами та картами. Це призводить до втрати маршруту та тривалого блукання на місцевості. Українські сили контролюють такі пересування і реагують у режимі постійного спостереження.