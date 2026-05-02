На Харьковщине россияне БпЛА ранили 6 человек, среди них подросток

Пожар после попадания после попадания. Фото: ГСЧС Харьковщины

В пригороде Харькова в результате ночной атаки беспилотников РФ пострадали шесть человек. Среди них и 16-летний парень. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Горит дом после попадания дрона на Харьковщине. Фото: Прокуратура Украины

Удар дронами по Васищево

По данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 2 мая российские войска ударили дронами, предварительно типа "Герань-2", по селу Васищево Харьковского района. После попаданий зафиксировали разрушения в жилом секторе. Трое в возрасте от 38 до 67 лет, 49-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс. Им оказали помощь на месте. Еще одна женщина и подросток получили ранения.

Дом поврежден ударом дронов. Фото: Прокуратура Украины

Огонь охватил дом на Харьковщине. Фото: ГСЧС Харьковщины

Обстрелы Харьковщины

За сутки под ударами оказались Харьков и еще 27 населенных пунктов области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Всего пострадали 19 человек, среди них ребенок.

В Печенегах ранения получил 31-летний мужчина. В Богодухове пострадали шестеро мужчин в возрасте от 33 до 60 лет и 67-летняя женщина. В Харькове травмы получили двое мужчин 23 и 25 лет и 77-летняя женщина. В селе Шиповатое ранения получил еще один мужчина. Российские войска атаковали также Шевченковский и Слободской районы Харькова беспилотниками.

Чем атаковали россияне Харьковскую область

Россияне ударами повредили гражданскую инфраструктуру сразу в нескольких районах области. В Харькове пострадали многоквартирный дом и ангар. В Богодуховском районе подверглись разрушениям частные дома, предприятия, учебное заведение, автозаправочная станция и электросети.

Дом после пожара после пожара. Фото: ГСЧС Харьковщины

Спасатели на крыше дома тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Купянском районе обстрелы повредили жилые дома и железнодорожную инфраструктуру. В Изюмском районе под удар попали медицинское учреждение и гараж. В Харьковском районе разрушениям подверглись дома, хозяйственные постройки и гаражи. В Чугуевском районе повреждены жилье, предприятия, автозаправочные станции и автомобили.

Последствия удара дронами по Хаарковщине. Фото: Харьковская областная военная администрация

Здание осталось без крыши из-за попадания дрона. Фото: Харьковская областная военная администрация

Обстрелы Харькова и Харьковской области: что известно

Как сообщали Новини.LIVE, в течение суток 1 мая российские войска обстреляли Харьков и еще 19 населенных пунктов области. Они применили управляемую авиабомбу и 61 беспилотник различных типов. Под ударами оказались Холодногорский, Киевский, Салтовский и Слободской районы Харькова.

В селе Тарановка Змиевской громады ранения получили 19-летний юноша и 14-летний парень. В селе Дегтяри Богодуховской громады травмировались мужчины 46 и 72 лет. Еще трое пострадали в Харькове: 36-летнего мужчину ранило во время обстрела, а 64-летний горожанин подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 30 апреля удары по области продолжались несколько часов. В поселке Великий Бурлук дрон попал в жилую застройку. Пострадала 61-летняя женщина, повреждены дома. В Изюме два беспилотника повредили почтовое отделение, ангар СТО, киоск и автомобили.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали, что 29 апреля дроны атаковали Харьков. В Основянском районе взрывная волна повредила остекление садового центра, автобусы и автомобиль. В Слободском районе после попадания вспыхнул пожар на открытой территории. В тот же день беспилотник ударил по автозаправке. Обошлось без пострадавших.