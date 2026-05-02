Головна Харків На Харківщині росіяни БпЛА поранили 6 людей, серед них підліток

На Харківщині росіяни БпЛА поранили 6 людей, серед них підліток

Дата публікації: 2 травня 2026 10:14
На Харківщині росіяни БпЛА поранили 6 людей, серед них підліток
Пожежа після влучання. Фото: ДСНС Харківщини

У передмісті Харкова внаслідок нічної атаки безпілотників РФ постраждали шестеро людей. Серед них і 16-річний хлопець. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційні служби у Харківській області.

Пожежа після влучання
Горить будинок після влучання дрона на Харківщині. Фото: Прокуратура України 

Удар дронами по Васищевому

За даними Харківської обласної прокуратури, вночі 2 травня російські війська вдарили дронами, попередньо типу "Герань-2", по селу Васищеве Харківського району. Після влучань зафіксували руйнування у житловому секторі. Троє віком від 38 до 67 років, 49-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали допомогу на місці. Ще одна жінка та підліток отримали поранення.

Вибиті вікна у приватному будинку
Будинок пошкоджений ударом дронів. Фото: Прокуратура України 
Будинок у вогні
Вогонь охопив будинок на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

Обстріли Харківщини

За добу під ударами опинилися Харків і ще 27 населених пунктів області, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Загалом постраждали 19 людей, серед них дитина.

У Печенігах поранення отримав 31-річний чоловік. У Богодухові постраждали шестеро чоловіків віком від 33 до 60 років і 67-річна жінка. У Харкові травм зазнали двоє чоловіків 23 і 25 років та 77-річна жінка. У селі Шипувате поранення отримав ще один чоловік. Російські війська атакували також Шевченківський і Слобідський райони Харкова безпілотниками.

Чим атакували росіяни Харківщину

Росіяни ударами пошкодили цивільну інфраструктуру одразу в кількох районах області. У Харкові постраждали багатоквартирний будинок та ангар. У Богодухівському районі зазнали руйнувань приватні будинки, підприємства, навчальний заклад, автозаправна станція та електромережі.

Наслідки удару по приватному будинку
Будинок після пожежі. Фото: ДСНС Харківщини
Рятувальники гасять пожежу
Рятувальники на даху будинку гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

У Куп’янському районі обстріли пошкодили житлові будинки і залізничну інфраструктуру. В Ізюмському районі під удар потрапили медичний заклад і гараж. У Харківському районі руйнувань зазнали будинки, господарські споруди та гаражі. У Чугуївському районі пошкоджено житло, підприємства, автозаправні станції та автомобілі.

Будівля без даху
Наслідки удару дронами по Хаарківщині. Фото: Харківська обласна військова адміністрація
Знищена будівля
Будівля залишилася без даху через влучання дрону. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Обстріли Харкова та Харківщини: що відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, протягом доби 1 травня російські війська обстріляли Харків і ще 19 населених пунктів області. Вони застосували керовану авіабомбу та 61 безпілотник різних типів. Під ударами опинилися Холодногірський, Київський, Салтівський і Слобідський райони Харкова.

У селі Таранівка Зміївської громади поранення дістали 19-річний юнак і 14-річний хлопець. У селі Дегтярі Богодухівської громади травмувалися чоловіки 46 і 72 років. Ще троє постраждали у Харкові: 36-річного чоловіка поранило під час обстрілу, а 64-річний містянин підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 30 квітня удари по області тривали кілька годин. У селищі Великий Бурлук дрон влучив у житлову забудову. Постраждала 61-річна жінка, пошкоджені будинки. В Ізюмі два безпілотники пошкодили поштове відділення, ангар СТО, кіоск і автомобілі.

Окрім цього, Новини.LIVE повідомляли, що 29 квітня дрони атакували Харків. В Основ’янському районі вибухова хвиля пошкодила скління садового центру, автобуси та автомобіль. У Слобідському районі після влучання спалахнула пожежа на відкритій території. Того ж дня безпілотник вдарив по автозаправці. Обійшлося без постраждалих.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
