На Харьковщине РФ дроном атаковала рейсовый автобус: последствия
Утром 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
Атака дроном на рейсовый автобус
По информации Виктора Коваленко, около 6:00 утра в поселке Золочев россияне FPV-дроном атаковали маршрутку. После попадания автобус получил значительные повреждения.
Обстрел Харьковщины
Это не единственный обстрел Харьковщины за последние сутки. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, под ударами были по меньшей мере восемь населенных пунктов области.
В селе Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который несколько дней назад получил ранения из-за взрыва неизвестного предмета в Купянской громаде.
В Богодуховском районе повреждены жилые дома, магазины, административные здания, электросети и автобусы в Богодухове и Золочеве. Повреждения также зафиксировали в Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области. Кроме жилых домов, под ударами были дом культуры, бывший детский лагерь и хозяйственные постройки.
По данным ОВА, в течение суток российские войска применили по Харьковщине авиабомбы, FPV-дроны и десятки беспилотников различных типов.
Эвакуация на Харьковщине
На фоне постоянных обстрелов из прифронтовых громад продолжается эвакуация населения. Только за минувшие сутки, 17 мая, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял еще 68 человек. Всего с начала работы через пункт прошли уже более 34 671 эвакуированных.
Кроме этого, в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно.
Ранее, 16 мая Новини.LIVE писали, что российские войска массированно атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. Оккупанты били по жилым районам города, а также по селам и поселкам области. Враг атаковал Индустриальный, Киевский, Основянский, Салтовский, Холодногорский, Немышлянский и Шевченковский районы Харькова. В результате атак повреждены два многоквартирных дома, два частных дома, гаражи, автомобили и остекление одного из высших учебных заведений. Есть пострадавшие.
Также Новини.LIVE сообщали, что 15 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Ударам подверглись жилые кварталы, предприятия, железнодорожная инфраструктура и энергосети. В областном центре россияне дроном "Молния" попали по гаражному кооперативу.