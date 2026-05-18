Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине РФ дроном атаковала рейсовый автобус: последствия

На Харьковщине РФ дроном атаковала рейсовый автобус: последствия

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 10:16
На Харьковщине РФ дроном атаковала рейсовый автобус: последствия
Автобус, по которому россияне ударили дроном. Фото: Виктор Коваленко

Утром 18 мая российские военные дроном ударили по рейсовому автобусу на Харьковщине. В момент атаки пассажиров в салоне не было. Водитель также не пострадал.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

Вибите скло у автобуса
Автобус, который получил повреждения. Фото: Виктор Коваленко

Атака дроном на рейсовый автобус

По информации Виктора Коваленко, около 6:00 утра в поселке Золочев россияне FPV-дроном атаковали маршрутку. После попадания автобус получил значительные повреждения.

Рейсовий автобус у який влучив дрон
У автобуса треснуло лобовое стекло. Фото: Виктор Коваленко
Вибиті вікна у маршрутці
Из-за атаки автобус остался без окон. Фото: Виктор Коваленко

Обстрел Харьковщины

Это не единственный обстрел Харьковщины за последние сутки. Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, под ударами были по меньшей мере восемь населенных пунктов области.

В селе Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который несколько дней назад получил ранения из-за взрыва неизвестного предмета в Купянской громаде.

Читайте также:

В Богодуховском районе повреждены жилые дома, магазины, административные здания, электросети и автобусы в Богодухове и Золочеве. Повреждения также зафиксировали в Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области. Кроме жилых домов, под ударами были дом культуры, бывший детский лагерь и хозяйственные постройки.

По данным ОВА, в течение суток российские войска применили по Харьковщине авиабомбы, FPV-дроны и десятки беспилотников различных типов.

Эвакуация на Харьковщине

На фоне постоянных обстрелов из прифронтовых громад продолжается эвакуация населения. Только за минувшие сутки, 17 мая, транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял еще 68 человек. Всего с начала работы через пункт прошли уже более 34 671 эвакуированных.

Кроме этого, в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно.

Ранее, 16 мая Новини.LIVE писали, что российские войска массированно атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. Оккупанты били по жилым районам города, а также по селам и поселкам области. Враг атаковал Индустриальный, Киевский, Основянский, Салтовский, Холодногорский, Немышлянский и Шевченковский районы Харькова. В результате атак повреждены два многоквартирных дома, два частных дома, гаражи, автомобили и остекление одного из высших учебных заведений. Есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE сообщали, что 15 мая российские войска массированно атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Ударам подверглись жилые кварталы, предприятия, железнодорожная инфраструктура и энергосети. В областном центре россияне дроном "Молния" попали по гаражному кооперативу.

обстрелы Новости Харькова автобусы атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации