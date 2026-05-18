Головна Харків На Харківщині РФ дроном атакувала рейсовий автобус: наслідки

Дата публікації: 18 травня 2026 10:16
Автобус, по якому росіяни вдарили дроном. Фото: Віктор Коваленко

Вранці 18 травня російські військові дроном вдарили по рейсовому автобусу на Харківщині. У момент атаки пасажирів у салоні не було. Водій також не постраждав.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Вибите скло у автобуса
Автобус, який зазнав пошкоджень. Фото: Віктор Коваленко

Атака дроном на рейсовий автобус

За інформацією Віктора Коваленка, близько 6:00 ранку у селищі Золочів росіяни FPV-дроном атакували маршрутку. Після влучання автобус зазнав значних пошкоджень.

Рейсовий автобус у який влучив дрон
У автобуса трісло лобове скло. Фото: Віктор Коваленко
Вибиті вікна у маршрутці
Через атаку автобус залишився без вікон. Фото: Віктор Коваленко

Обстріл Харківщини

Це не єдиний обстріл Харківщини за останню добу. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ударами були щонайменше вісім населених пунктів області.

У селі Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка. Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який кілька днів тому отримав поранення через вибух невідомого предмета у Куп’янській громаді.

У Богодухівському районі пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі, електромережі та автобуси у Богодухові й Золочеві. Пошкодження також зафіксували у Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області. Крім житлових будинків, під ударами були будинок культури, колишній дитячий табір та господарські споруди.

За даними ОВА, протягом доби російські війська застосували по Харківщині авіабомби, FPV-дрони та десятки безпілотників різних типів.

Евакуація на Харківщині

На тлі постійних обстрілів із прифронтових громад продовжується евакуація населення. Лише за минулу добу, 17 травня, транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв ще 68 людей. Загалом від початку роботи через пункт пройшли вже понад 34 671 евакуйованих.

Окрім цього, у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів. Родин із дітьми, які не хочуть самі виїжджати, евакуюють примусово. 

Раніше, 16 травня Новини.LIVE писали, що російські війська масовано атакували Харківщину ударними безпілотниками. Окупанти били по житлових районах міста, а також по селах і селищах області. Ворог атакував Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова. Внаслідок атак пошкоджені два багатоквартирні будинки, два приватні будинки, гаражі, автомобілі та скління одного із закладів вищої освіти. Є постраждалі. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що 15 травня російські війська масовано атакували Харків та ще 16 населених пунктів області. Ударів зазнали житлові квартали, підприємства, залізнична інфраструктура та енергомережі. В обласному центрі росіяни дроном "Молнія" влучили по гаражному кооперативу.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
