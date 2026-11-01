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Главная Харьков На Харьковщине россияне обстреляли авто с людьми: последствия атак

На Харьковщине россияне обстреляли авто с людьми: последствия атак

Ua ru
1 ноября 2026 10:38
Обстрелы Харьковщины 31 октября: семь пострадавших и разрушения ГУ НП в Харьковской области
Автомобиль, в который россияне попали с помощью дрона в Харьковской области. Фото: ГУНП в Харьковской области

31 октября россияне нанесли удары по Харькову и населенным пунктам области. Пострадали семь человек, в том числе 16-летняя девушка. В Старом Салтове дрон попал в гражданский автомобиль, в Пересечном мужчину госпитализировали с ожогами. Повреждены железнодорожная инфраструктура, жилые дома и электросети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и ГСЧС.

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Последствия обстрелов Харькова

По информации Олега Синегубова, в Харькове в результате обстрелов получил ранения 57-летний мужчина. Также россияне повредили железнодорожную инфраструктуру города. По данным ГСЧС, в Харькове спасатели тушили пожары, вызванные вражескими ударами.

Удары по Харьковскому району

В Пересечном россияне атаковали гражданские объекты. В результате удара пострадал 40-летний мужчина. По данным полиции, он получил ожоги, поэтому его госпитализировали в больницу. В поселке повреждены грузовые автомобили, гражданское предприятие и электросети. В Солоницывской громаде россияне повредили дачный дом в садовом товариществе. Олег Синегубов также сообщил о поврежденном хозяйственном сооружении в поселке Солоницывка.

Обстрелы Чугуевского района

В поселке Старый Салтов россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на дороге. В результате удара пострадали четверо человек: 53-летний мужчина, женщины в возрасте 70 и 74 лет, а также 71-летняя женщина, у которой развилась острая стрессовая реакция. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Помимо автомобиля, также поврежден частный дом и электросети. Еще один населенный пункт района, где зафиксировали последствия обстрелов, — село Федоровка. Там также пострадали электросети.

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Частный дом с поврежденной крышей и оградой после российских обстрелов Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины.

Разрушения в Богодуховском районе

В поселке Золочев в результате российского удара пострадала 16-летняя девушка. По сообщению полиции, у нее диагностировали острую стрессовую реакцию. Также в населенном пункте повреждены частные дома и гражданский автомобиль. В поселке Привокзальное российские обстрелы повредили жилую застройку. Полиция сообщила о выбитых окнах и разрушенном балконе.

Атаки на Купянский район

В селе Аркадиевка россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по зернохранилищу. По данным полиции, здание уничтожено. Также россияне атаковали село Гнилица Великобурлукской громады. Там в результате обстрелов повреждены частные дома. По сообщению ГСЧС, в Купянском районе возникали пожары, вызванные российскими ударами.

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Значительные разрушения частного дома в результате российских ударов по Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины

Россияне обстреляли Изюм

Утром 1 ноября российские войска нанесли удар по городу Изюм. По данным полиции, в результате обстрела повреждены автозаправочная станция, автомобиль, дорожное покрытие и жилые дома. Олег Синегубов сообщил о повреждении пяти частных домов и АЗС. По информации ГСЧС, в Изюмском районе спасатели также ликвидировали пожары после российских обстрелов.

Новини.LIVE сообщали, что 30 октября россияне атаковали Харьков и 15 населенных пунктов области. В областном центре беспилотники попали в частный дом и производственно-складское здание предприятия. Возникли пожары, а всего в регионе пострадали 19 человек.

Также Новини.LIVE писали о ночной атаке на Основянский район Харькова. В ночь на 31 октября российский беспилотник нанес удар по частному сектору. Пострадали пять человек, загорелись крыша жилого дома и хозяйственные постройки. Пожар охватил 300 квадратных метров, также повреждены около десяти частных домов и автомобиль.

Ранее Новини.LIVE сообщали об ударе реактивного беспилотника по торговому центру. Утром 30 октября россияне дважды атаковали Харьков. Один из дронов попал в торговый центр в Киевском районе, где возник пожар.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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