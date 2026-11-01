Автівка, в яку росіяни влучили дроном на Харківщині. Фото: ГУНП в Харківській області

Росіяни протягом 31 жовтня атакували Харків та населені пункти області. Постраждали семеро людей, серед них 16-річна дівчина. У Старому Салтові дрон влучив у цивільне авто, у Пересічному чоловіка госпіталізували з опіками. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, житлові будинки та електромережі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківської області та ДСНС.

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Наслідки обстрілів Харкова

За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові внаслідок обстрілів зазнав поранень 57-річний чоловік. Також росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру міста. За даними ДСНС, у Харкові рятувальники гасили пожежі, спричинені ворожими ударами.

Удари по Харківському району

У Пересічному росіяни атакували цивільні об'єкти. Внаслідок удару постраждав 40-річний чоловік. За даними поліції, він отримав опіки, тому його госпіталізували до лікарні. У селищі пошкоджено вантажні автомобілі, цивільне підприємство та електромережі. У Солоницівській громаді росіяни пошкодили дачний будинок у садовому товаристві. Олег Синєгубов також повідомив про пошкоджену господарчу споруду в селищі Солоницівка.

Обстріли Чугуївського району

У селищі Старий Салтів росіяни атакували дроном цивільний автомобіль на дорозі. Внаслідок удару постраждали четверо людей: 53-річний чоловік, жінки віком 70 і 74 роки та 71-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Усім надали необхідну медичну допомогу. Крім автомобіля, також пошкоджено приватний будинок та електромережі. Ще один населений пункт району, де зафіксували наслідки обстрілів, — село Федорівка. Там також постраждали електромережі.

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Приватний будинок із пошкодженим дахом та огорожею після російських обстрілів Харківщини. Фото: Національна поліція України.

Руйнування в Богодухівському районі

У селищі Золочів внаслідок російського удару постраждала 16-річна дівчина. За повідомленням поліції, у неї діагностували гостру реакцію на стрес. Також у населеному пункті пошкоджено приватні будинки та цивільний автомобіль. У селищі Привокзальне російські обстріли пошкодили житлову забудову. Поліція повідомила про вибиті вікна та зруйнований балкон.

Атаки на Куп'янський район

У селі Аркадіївка росіяни завдали удару керованою авіабомбою по зерносховищу. За даними поліції, будівлю знищено. Також росіяни атакували село Гнилиця Великобурлуцької громади. Там внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки. За повідомленням ДСНС, у Куп'янському районі виникали пожежі, спричинені російськими ударами.

Значні руйнування приватного будинку внаслідок російських ударів по Харківській області. Фото: Національна поліція України

Росіяни обстріляли Ізюм

Уранці 1 листопада російські війська завдали удару по місту Ізюм. За даними поліції, внаслідок обстрілу пошкоджено автозаправну станцію, автомобіль, дорожнє покриття та житлові будинки. Олег Синєгубов повідомив про пошкодження п'яти приватних будинків та АЗС. За інформацією ДСНС, в Ізюмському районі рятувальники також ліквідовували пожежі після російських обстрілів.

Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня росіяни атакували Харків і 15 населених пунктів області. В обласному центрі безпілотники влучили у приватний будинок та виробничо-складську будівлю підприємства. Виникли пожежі, а загалом у регіоні постраждали 19 людей.

Також Новини.LIVE писали про нічну атаку на Основ'янський район Харкова. У ніч проти 31 жовтня російський безпілотник вдарив по приватному сектору. Постраждали п'ятеро людей, загорілися дах житлового будинку та господарські споруди. Пожежа охопила 300 квадратних метрів, також пошкоджено близько десяти приватних будинків і автомобіль.

Раніше Новини.LIVE розповідали про удар реактивного безпілотника по торговельному центру. Уранці 30 жовтня росіяни двічі атакували Харків. Один із дронів влучив у торговельний центр у Київському районі, де виникла пожежа.