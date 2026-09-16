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Главная Харьков На Харьковщине российские войска отступают: работа ВСУ

На Харьковщине российские войска отступают: работа ВСУ

Ua ru
16 сентября 2026 13:54
Ситуация в Харьковской области: бои под Купянском и Боровой
Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины укрепили свои позиции в Харьковской области и отразили новые попытки наступления российских войск. Наибольшая активность оккупантов сосредоточена на Купянском направлении. В то же время украинские военные проводят контратаки, а осенью погодные условия могут повлиять на тактику сторон.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Ситуация в Харьковской области

По данным Института изучения войны (ISW), 14 и 15 сентября российские войска продолжали штурмовые действия на Купянском и Боровском направлениях. В то же время эти атаки не принесли оккупантам заметного результата. Украинские военные проводили контратаки и отбивали позиции противника. По данным источника, связанного с Западной группой войск РФ, 15 сентября ВСУ атаковали российские выступы к северу и юго-востоку от Купянска.

Российские войска пытаются сократить украинский плацдарм к юго-востоку от Купянска на фоне ухудшения своего положения вблизи города.

Где РФ пытается продвинуться

Пресс-секретарь группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что российские войска активно пытаются наступать на части Купянского района. В частности, оккупанты давят на левом берегу и в районе Оскола, где пытаются сократить площадь украинского плацдарма. В то же время, по его словам, на отдельных участках Купянского направления у россиян возникают проблемы с удержанием ранее занятых позиций. Также они продолжают оказывать давление на Лиманском направлении.

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"Они активно пытаются наступать на части Купянского района, а именно на левом берегу и в районе Оскола. Там они все еще пытаются активно действовать, сокращая площадь украинского плацдарма, очень хотят этого. И, конечно, хотят наступать в Лиманском районе, но там вообще не видим никаких перспектив, несмотря на их активное давление, а вот в Купянском районе они еще пытаются", — рассказал пресс-секретарь.

Трегубов отметил, что российские войска выделили для себя несколько принципиальных направлений, где пытаются достичь поставленных задач. В то же время на части Купянщины ситуация для них сложнее, поскольку у них возникают проблемы даже с удержанием ранее занятых позиций.

"Даже если взять Берестовое — Четвероскол на том же Купянском районе, там ситуация несколько иная: там они, наоборот, отступают и испытывают проблемы даже с тем, чтобы как-то удерживать то, что они заняли до этого", — добавил Трегубов.

Ситуация в районе Песчаного

Кроме того, Трегубов объяснил ситуацию в районе Песчаного и Купянска-Вузлового. По его словам, российские войска продолжают использовать этот участок для атак на протяжении последних месяцев. Оккупанты пытаются воспользоваться проблемами с украинской логистикой и расширить свои плацдармы. Их цель — усилить давление в центральной части украинского плацдарма.

"Песчаное, как и Купянск-Вузловой, — это их постоянный маршрут атак за последние месяцы. Из-за того, что там есть плацдармы с других сторон, в том числе российских войск, там возникают проблемы с логистикой украинских войск. Они пытаются их использовать, пытаются расширить, углубить и активно оказывать давление именно в центре украинского плацдарма", — отметил Виктор Трегубов.

По словам спикера, украинские военные работают над решением проблем с логистикой и удержанием плацдарма. Он отметил, что ситуация на этом участке сейчас находится в стадии восстановления.

"Соответственно, наша задача — решить проблемы с логистикой, удержать этот плацдарм и отбить их войска. И эта задача как раз сейчас находится в стадии решения, а ситуация — в стадии восстановления", — добавил он.

Россияне меняют тактику

Трегубов также рассказал об использовании российскими войсками небольших пехотных групп. По его словам, из-за большого количества БПЛА в небе оккупанты пытаются сделать передвижение своих военных максимально незаметным. Чем меньше группа, тем сложнее её обнаружить. Поэтому российские военные могут передвигаться даже по одному.

"Ситуация, в принципе, отчасти вынужденная, поскольку из-за такой интенсивности и присутствия БПЛА в небе россияне просто вынуждены делать все для того, чтобы передвигающаяся группа была максимально незаметной", — заявил Трегубов.

Пресс-секретарь пояснил, что таким образом россияне пытаются незаметно передвигаться в зоне действия украинских беспилотников. По его словам, количество военных в таких группах может сокращаться до одного человека.

Трегубов отметил, что такая тактика связана не только с украинскими дронами. Российские беспилотники также могут сопровождать своих военных и не давать им отклониться от маршрута или сдаться украинским силам.

"Число сокращается, просто вынужденно сокращается. Оно сокращается до минимальной единицы — одного российского бойца, который, можно надеяться, сможет откуда-то проскользнуть. Поэтому там, с одной стороны, летает несколько украинских дронов, которые хотят его найти, а где-то сзади болтается российский дрон, который не дает ему свернуть с маршрута или сдаться украинским силам", — сообщил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают штурмы в направлении Боровой в Харьковской области, но за лето не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.

Харьковская область Новости Харькова Купянск ситуация на фронте
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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