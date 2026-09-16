Ситуація на Харківщині: бої біля Куп’янська та Борової

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України покращили свої позиції на Харківщині та відбили нові спроби російських військ наступати. Найбільша активність окупантів зосереджена на Куп’янському напрямку. Водночас українські військові проводять контратаки, а восени погодні умови можуть вплинути на тактику сторін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Ситуація на Харківщині

За даними Інституту вивчення війни (ISW), 14 та 15 вересня російські війська продовжували штурмові дії на Куп’янському та Боровському напрямках. Водночас ці атаки не дали окупантам помітного результату. Українські військові проводили контратаки та відбивали позиції противника. За даними джерела, пов’язаного із Західним угрупованням військ РФ, 15 вересня ЗСУ атакували російські виступи на північ і південний схід від Куп’янська.

Російські війська намагаються зменшити український плацдарм на південний схід від Куп’янська на тлі погіршення свого становища поблизу міста.

Де РФ намагається просунутися

Речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що російські війська активно намагаються наступати на частині Куп’янщини. Зокрема, окупанти тиснуть на лівому березі та біля Осколу, де намагаються зменшити площу українського плацдарму. Водночас, за його словами, на окремих ділянках Куп’янського напрямку росіяни мають проблеми з утриманням раніше зайнятих позицій. Також вони продовжують тиснути на Лиманському напрямку.

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"Наступати вони активно намагаються на частині Куп’янщини, а саме на лівому березі та Осколі. Там вони ще намагаються активно діяти, знижуючи площу українського плацдарму, дуже хочуть. І, звісно, хочуть наступати на Лиманщині, але на Лиманщині там взагалі жодних перспектив не бачимо, незважаючи на їхній активний тиск, а ось на Куп’янщині ще намагаються", — розповів речник.

Трегубов зазначив, що російські війська виокремили для себе кілька принципових напрямків, де намагаються досягти поставлених завдань. Водночас на частині Куп’янщини ситуація для них складніша, оскільки вони мають проблеми навіть з утриманням раніше зайнятого.

"Навіть якщо брати Берестове — Четвероскол на тій самій Куп’янщині, там ситуація дещо інша: там вони, навпаки, відповзають і мають проблеми навіть з тим, щоб якось утримувати те, що вони зайняли до цього", — додав Трегубов.

Ситуація біля Піщаного

Крім того, Трегубов пояснив ситуацію в районі Піщаного та Куп’янська-Вузлового. За його словами, російські війська продовжують використовувати цю ділянку для атак протягом останніх місяців. Окупанти намагаються скористатися проблемами з українською логістикою та розширити свої плацдарми. Їхня мета — посилити тиск у центральній частині українського плацдарму.

"Піщани, як і Куп’янськ-Вузловий, — це їхній постійний маршрут атак за останні місяці. За рахунок того, що там є плацдарми з інших боків, у тому числі російських військ, там є проблеми з логістикою українських військ. Вони намагаються їх використати, вони намагаються їх поширити, поглибити й активно проводити тиск саме посередині українського плацдарму", — зауважив Віктор Трегубов.

За словами речника, українські військові працюють над вирішенням проблем із логістикою та утриманням плацдарму. Він зазначив, що ситуація на цій ділянці зараз перебуває у стадії відновлення.

"Відповідно, наше завдання — проблеми з логістикою вирішити і цей плацдарм утримати й відбити їхні війська. І це завдання перебуває якраз зараз у стадії вирішення, і ситуація зараз перебуває в стадії відновлення", — додав він.

Росіяни змінюють тактику

Трегубов також розповів про використання російськими військами малих піхотних груп. За його словами, через велику кількість БПЛА в небі окупанти намагаються зробити пересування своїх військових максимально непомітним. Чим меншою є група, тим складніше її виявити. Тому російські військові можуть пересуватися навіть по одному.

"Ситуація, в принципі, частково вимушена, оскільки за тією інтенсивністю, присутністю БПЛА в небі росіяни просто змушені робити все для того, щоб група, що пересувається, була максимально непомітною", — заявив Трегубов.

Речник пояснив, що таким чином росіяни намагаються приховано пересуватися в зоні дії українських безпілотників. За його словами, кількість військових у таких групах може знижуватися до однієї людини.

Трегубов зазначив, що така тактика пов’язана не лише з українськими дронами. Російські безпілотники також можуть супроводжувати своїх військових і не давати їм відхилитися від маршруту або здатися українським силам.

"Кількість знижується, просто вимушено знижується. Вона знижується до мінімальної одиниці — одного російського бійця, який, можна там сподіватися, кудись проповзти. Тому там з одного боку літає кілька українських дронів, які хочуть його знайти, і десь там ззаду теліпається російський дрон, який не дає йому звернути з маршруту чи здатися українським силам", — повідомив речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, hосійські війська продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.