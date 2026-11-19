Полицейский разговаривает с мужчиной. Фото иллюстративное: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области конфликт из-за рабочих вопросов едва не закончился убийством. 64-летний мужчина пришел на предприятие с ножом и напал на своего оппонента. Пострадавший получил несколько ранений, однако сумел выбраться из помещения и позвать на помощь. Медикам удалось спасти ему жизнь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Полицейский объявляет подозрение нападающему. Фото: ГУНП в Харьковской области

Нападение с ножом

По информации правоохранителей, между работником и представителем одного из предприятий Харьковского района возник спор из-за трудовых вопросов. Следователи установили, что после конфликта 64-летний мужчина решил отомстить своему оппоненту. Он принес на предприятие нож и во время разговора внезапно нанес потерпевшему несколько ударов. Несмотря на ранения, мужчина смог самостоятельно покинуть помещение и позвать людей на помощь. Очевидцы вызвали скорую, которая доставила его в больницу.

Какое наказание за нападение

Полицейские сообщили нападавшему о подозрении в покушении на умышленное убийство. Суд поместил его под стражу. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Новини.LIVE сообщали, что в селе Хроли Харьковского района мужчину застрелили из автомата. По данным следствия, двое знакомых вывезли 62-летнего местного жителя за пределы села из-за оскорблений, которым якобы подверглась покойная жена одного из них. Во время ссоры 64-летний мужчина выстрелил пострадавшему в голову. Обоих участников задержали и сообщили им о подозрениях.

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Краснокутске мужчина смертельно избил жену из-за ревности. По данным следствия, 64-летний мужчина несколько раз ударил женщину по голове и оставил её без помощи. На следующий день он обнаружил жену мёртвой. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.