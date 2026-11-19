Поліцейський спілкується з чоловіком. Фото ілюстративне: ГУНП в Харківській області

На Харківщині конфлікт через робочі питання ледь не закінчився вбивством. 64-річний чоловік прийшов на підприємство з ножем і напав на свого опонента. Потерпілий отримав кілька поранень, однак зміг вибратися з приміщення та покликати на допомогу. Медикам вдалося врятувати його життя.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківщини.

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Поліцейський оголошує підозру нападнику. Фото: ГУНП в Харківській області

Напад із ножем

За інформацією правоохоронців, між працівником та представником одного з підприємств Харківського району виникла суперечка через трудові питання. Слідчі встановили, що після конфлікту 64-річний чоловік вирішив помститися своєму опоненту. Він приніс на підприємство ніж і під час розмови раптово завдав потерпілому кілька ударів. Попри поранення, чоловік зміг самостійно залишити приміщення та покликати людей на допомогу. Очевидці викликали швидку, яка доправила його до лікарні.

Яке покарання за напад

Поліцейські повідомили нападнику про підозру в замаху на умисне вбивство. Суд відправив його під варту. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Новини.LIVE повідомляли, що в селі Хроли Харківського району чоловіка застрелили з автомата. За даними слідства, двоє знайомих вивезли 62-річного місцевого жителя за межі села через образи, яких нібито зазнала покійна дружина одного з них. Під час сварки 64-річний чоловік вистрілив потерпілому в голову. Обох учасників затримали та повідомили їм про підозри.

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Також Новини.LIVE розповідали, що в Новопокровській громаді жінка смертельно поранила чоловіка ножем. За даними поліції, подружжя вживало алкоголь, після чого між ними виникла сварка. 56-річна жінка двічі вдарила чоловіка кухонним ножем, від чого він помер на місці. Підозрювану затримали, їй загрожує до 15 років ув'язнення

Крім того, Новини.LIVE писали, що в Краснокутську чоловік смертельно побив дружину через ревнощі. За даними слідства, 64-річний чоловік кілька разів ударив жінку по голові та залишив її без допомоги. Наступного дня він знайшов дружину мертвою. Чоловіку повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть.