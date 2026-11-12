Боевые действия на фронте. Фото иллюстративное: Группировка объединенных сил

На отдельных участках фронта в Харьковской области в последние дни интенсивность боевых действий снизилась. В то же время российская армия не отказывается от своих целей и может вновь активизировать штурмы. На Купянском направлении украинские военные ожидают возобновления атак противника после короткой паузы.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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Затишье перед новыми атаками

На отдельных участках фронта в последние дни уменьшилось количество штурмовых действий российской армии. В частности, на Купянском направлении за последние сутки не было зафиксировано вражеских атак. Однако украинские военные не считают это признаком того, что противник отказался от наступательных планов. По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, российские войска могут использовать такие перерывы для восстановления и накопления сил. Он подчеркнул, что атаки на Купянском направлении могут возобновиться.

"Мы рассматриваем это исключительно как кратковременную паузу в действиях противника. Очевидно, что иногда нужно просто перевести дух, иногда нужно накапливать силы. Но мы знаем, что на том же Купянском направлении они рано или поздно снова пойдут в сторону Купянска", — пояснил Трегубов.

Он также отметил, что россияне будут продолжать пытаться прорвать украинскую оборону на левом берегу Оскола. Поэтому снижение активности противника не означает, что угроза наступления миновала.

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"В целом в последние дни интенсивность у нас действительно снизилась. Но, будем честны, это, разумеется, ненадолго", — добавил пресс-секретарь.

Потери россиян

Трегубов также рассказал о потерях российской армии на участке фронта, за который отвечает Группировка объединенных сил. Он пояснил, что ранее одним из самых горячих направлений в зоне ответственности был Лиманский. После изменения структуры группировки это направление передали другому подразделению, поэтому нынешние показатели потерь противника стали ниже. По его оценке, сейчас российская армия теряет на этом участке примерно 100–150 военных в сутки. Ранее это число могло достигать 300 человек.

"Раньше число могло доходить до трехсот. Но это именно было связано с тем, что Лиманское направление было самым горячим. Сейчас, конечно, меньше", — отметил пресс-секретарь.

В то же время Трегубов обратил внимание, что основные усилия российской армии сейчас сосредоточены в Донецкой области. В частности, оккупанты пытаются установить контроль над территориями в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Именно там российские войска несут наибольшие потери.



Пресс-секретарь подчеркнул, что общие потери России в войне против Украины уже приобрели исторический масштаб. По его оценке, за всю историю страны сопоставимые показатели были лишь во время двух мировых войн.



"Потери россиян сейчас, даже если брать всю историю России, сопоставимы лишь с двумя мировыми войнами — Первой и Второй", — подытожил Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают искать возможности для продвижения и пытаются расширять зоны контроля у границы в Харьковской области. В то же время на отдельных участках ситуация остается стабильной, а попытки противника затрудняются действиями украинских защитников.

Также Новини.LIVE писали, что на Волчанском направлении российские военные пытаются обходить украинские позиции и проникать в тыл небольшими группами. Для этого они используют лесополосы, туман и другие природные условия. В то же время украинские подразделения выявляют такие группы и уничтожают их. Тактика оккупантов меняется, а активность вражеских дронов затрудняет передвижение вблизи фронта.