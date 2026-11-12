Бойові дії на фронті. Фото ілюстративне: Угрупування об'єднаних сил

На окремих ділянках фронту Харківщини останніми днями зменшилася інтенсивність бойових дій. Водночас російська армія не відмовляється від своїх цілей і може знову активізувати штурми. На Куп’янському напрямку українські військові очікують поновлення атак противника після короткої паузи.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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Затишшя перед новими атаками

На окремих ділянках фронту останніми днями зменшилася кількість штурмових дій російської армії. Зокрема, на Куп’янському напрямку за одну з останніх діб не зафіксували ворожих атак. Однак українські військові не вважають це ознакою того, що противник відмовився від наступальних планів. За словами речника Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, російські війська можуть використовувати такі перерви для відновлення та накопичення сил. Він наголосив, що атаки на Куп’янському напрямку можуть поновитися.

"Ми не розглядаємо це інакше, як коротку паузу у ворожих діях. Очевидно, що інколи треба просто перевести подих, інколи треба накопичувати сили. Але ми знаємо, що на тому ж Куп’янському напрямку вони раніше чи пізніше знову підуть у бік Куп’янська", — пояснив Трегубов.

Він також зазначив, що росіяни продовжуватимуть намагатися прорвати українську оборону на лівому березі Осколу. Тому зниження активності противника не означає, що загроза наступу минула.

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"Загалом в останні дні інтенсивність у нас справді знизилася. Але, будемо чесні, це, зрозуміло, ненадовго", — додав речник.

Втрати росіян

Трегубов також розповів про втрати російської армії на ділянці фронту, за яку відповідає Угруповання об’єднаних сил. Він пояснив, що раніше одним із найгарячіших напрямків у зоні відповідальності був Лиманський. Після зміни структури угруповання цей напрямок передали іншому підрозділу, тому нинішні показники втрат противника стали нижчими. За його оцінкою, зараз російська армія втрачає на цій ділянці приблизно 100–150 військових на добу. Раніше кількість могла сягати 300 осіб.

"Раніше до трьохсот могло дійти. Але це саме було пов’язано з тим, що Лиманський напрямок був найгарячішим. Зараз, звісно, менше", — зазначив речник.

Водночас Трегубов звернув увагу, що основні зусилля російської армії зараз зосереджені на Донеччині. Зокрема, окупанти намагаються встановити контроль над територіями в напрямку Слов’янсько-Краматорської агломерації. Саме там російські війська несуть найбільші втрати.



Речник наголосив, що загальні втрати Росії у війні проти України вже мають історичний масштаб. За його оцінкою, за всю історію країни порівнянні показники були лише під час двох світових воєн.



«Втрати росіян зараз, якщо навіть брати всю історію Росії, співставні лише з двома світовими війнами — Першою та Другою», — підсумував Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують шукати можливості для просування та намагаються розширювати зони контролю біля кордону на Харківщині. Водночас на окремих ділянках ситуація залишається стабільною, а спроби противника ускладнені діями українських захисників.

Також Новини.LIVE писали, що на Вовчанському напрямку російські військові намагаються обходити українські позиції та проникати в тил малими групами. Для цього вони використовують лісосмуги, туман та інші природні умови. Водночас українські підрозділи виявляють такі групи й знищують їх. Тактика окупантів змінюється, а активність ворожих дронів ускладнює пересування поблизу фронту.