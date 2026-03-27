На Харьковщине снизились цены на премиальный А-95 до 74,47 грн

Стела с ценами на топливо в Харькове. Фото: кадр из видео

В Харьковской области в пятницу, 27 марта, премиальный и обычный бензин немного подешевели, автогаз в цене снова пошел вверх, а дизель и А-92 не изменились. В то же время в разных сетях АЗС разрыв между минимальными и максимальными ценами на топливо местами достиг нескольких гривен за литр.

В Харьковской области подешевели два вида бензина 27 марта

По состоянию на 27 марта 2026 года средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляла 74,47 грн за литр. За сутки он в среднем подешевел на 0,38 грн.

Бензин А-95 в среднем стоил 70,69 грн за литр, что на 0,07 грн, или на 0,101%, меньше, чем раньше. Бензин А-92 остался на уровне 66,47 грн за литр, без изменений. Так же не изменилась средняя цена дизельного топлива — продают сегодня по 84,12 грн за литр. Зато автомобильный газ прибавил в цене на 0,08 грн и вышел на средний уровень 45,94 грн за литр.

