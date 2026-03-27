Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине снизились цены на премиальный А-95 до 74,47 грн

На Харьковщине снизились цены на премиальный А-95 до 74,47 грн

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 14:40
Стела с ценами на топливо в Харькове. Фото: кадр из видео

В Харьковской области в пятницу, 27 марта, премиальный и обычный бензин немного подешевели, автогаз в цене снова пошел вверх, а дизель и А-92 не изменились. В то же время в разных сетях АЗС разрыв между минимальными и максимальными ценами на топливо местами достиг нескольких гривен за литр.

Сколько стоит топливо на АЗС в Харьковской области сегодня сообщает Новини.LIVE.

В Харьковской области подешевели два вида бензина 27 марта

По состоянию на 27 марта 2026 года средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляла 74,47 грн за литр. За сутки он в среднем подешевел на 0,38 грн.

'График цен в Харьковской области и изменения за сутки. Фото: скриншот Минфин

Бензин А-95 в среднем стоил 70,69 грн за литр, что на 0,07 грн, или на 0,101%, меньше, чем раньше. Бензин А-92 остался на уровне 66,47 грн за литр, без изменений. Так же не изменилась средняя цена дизельного топлива — продают сегодня по 84,12 грн за литр. Зато автомобильный газ прибавил в цене на 0,08 грн и вышел на средний уровень 45,94 грн за литр.

Цены на АЗС в Харьковской области в пятницу, 27 марта. Фото: скриншот Минфин

Новости.LIVE выяснили, какие тарифы на коммунальные услуги будут в Харькове с 1 апреля. Уже известно, будут ли изменения в платежках и что может подорожать из-за подорожания на рынке топлива.

цены на топливо Харьков Харьковская область
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей

Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации