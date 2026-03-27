Головна Харків На Харківщині знизилися ціни на преміальний А-95 до 74,47 грн

Дата публікації: 27 березня 2026 14:40
Стела з цінами на паливо у Харкові. Фото: кадр з відео

У Харківській області у п'ятницю, 27 березня, преміальний і звичайний бензин трохи подешевшали, автогаз в ціні знову пішов угору, а дизель і А-92 не змінилися. Водночас у різних мережах АЗС розрив між мінімальними та максимальними цінами на пальне місцями сягнув кількох гривень за літр.

Скільки коштує паливо на АЗС у Харківській області сьогодні повідомляє Новини.LIVE.

У Харківській області подешевшали два види бензину 27 березня

Станом на 27 березня 2026 року середня ціна бензину А-95 преміум у Харківській області становила 74,47 грн за літр. За добу він в середньому подешевшав на 0,38 грн.

'Графік цін у Харківській області та зміни за добу. Фото: скриншот Мінфін

Бензин А-95 у середньому коштував 70,69 грн за літр, що на 0,07 грн, або на 0,101%, менше, ніж раніше. Бензин А-92 залишився на рівні 66,47 грн за літр, без змін. Так само не змінилася середня ціна дизельного пального — продають сьогодні по 84,12 грн за літр. Натомість автомобільний газ додав в ціні на 0,08 грн і вийшов на середній рівень 45,94 грн за літр.

Ціни на АЗС у Харківській області у п'ятницю, 27 березня. Фото: скриншот Мінфін

Новини.LIVE з'ясували, які тарифи на комунальні послуги будуть у Харкові з 1 квітня. Уже відомо, чи будуть зміни в платіжках та що може здорожчати через подорожчання на ринку палива. 

Вранці у п'ятницю, 27 березня, в ДСНС повідомили наслідки російського удару дроном по Харкову. Ворожий безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку. 

ціни на паливо Харків Харківська область
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
